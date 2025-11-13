Pueblos Indígenas de Venezuela llegan a Belém do Pará para la COP30

Una significativa delegación de pueblos indígenas de Venezuela ha arribado a Belém do Pará, Brasil, para participar activamente en la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).

Desde el Aeropuerto internacional de Belém, la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, junto al Embajador de Venezuela en Brasil, Manuel Vadell, reciben esta representación en la que se ratificó que los pueblos indígenas venezolanos «tienen un gran reto de elevar la voz de la defensa de nuestros territorios y de nuestra pachamama».

En este contexto crucial, el pueblo venezolano reafirma su compromiso como garante de la paz, destacando que la lucha por la sostenibilidad ambiental y la defensa territorial de los pueblos originarios es fundamental para la estabilidad y el equilibrio global.

La delegación, que representa una gran presencia indígena proveniente de los 24 estados del país, es portadora de los conocimientos milenarios de sus comunidades. Se unen a un movimiento histórico global que busca situar la sabiduría ancestral en el centro de las soluciones.

F/VTV