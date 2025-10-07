Pueblos indígenas y movimiento afrovenezolano convocan gran movilización para el 12 de octubre

Representantes de los pueblos indígenas y del movimiento afrovenezolano anunciaron una gran movilización nacional para el próximo 12 de octubre, con motivo del Día de la Resistencia Indígena, jornada que reivindicará la lucha histórica de los pueblos originarios y afrodescendientes en defensa de la soberanía y la identidad nacional.

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó a través de sus redes sociales que las actividades conmemorativas comenzarán el sábado 11 de octubre, y se extenderán a lo largo del país como parte de una agenda cultural y política que exaltará la fuerza espiritual de la venezolanidad.

“Estamos preparando un tremendo 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Resistencia Afro y Día de la Resistencia de Nuestra América, de nuestra sagrada venezolanidad, hoy demandada por la historia ante un nuevo episodio de acoso y agresión imperialista contra Venezuela”, expresó Villegas.

Por su parte, la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, destacó que la movilización será “una expresión de resistencia activa en defensa de la paz, la soberanía y la autodeterminación de la Patria”.

A su vez, la diputada a la Asamblea Nacional, Yasneidi Guarnieri, resaltó el carácter multiétnico y pluricultural de Venezuela, invitando al pueblo a sumarse a las actividades previstas en el estado Yaracuy y en todo el territorio nacional.

La jornada busca además rendir homenaje a los pueblos que enfrentaron el colonialismo y reafirmar los valores de independencia, dignidad y unión que caracterizan a la nación venezolana.

Con esta movilización, Venezuela proyecta un mensaje de unidad continental, donde las raíces indígenas y afrodescendientes se alzan como símbolo de resistencia, diversidad y paz frente a las amenazas externas.

