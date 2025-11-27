Puerto Cabello se viste de gala para proyectar en Fitven el producto Venezuela

En la ciudad de Puerto Cabello, Carabobo se llevará a cabo la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven 2025), del 28 de noviembre al 1 de diciembre, una vitrina turística que se perfila como el evento más importante del país, en el que estarán presentes delegaciones del mundo, para compartir experiencias y afianzar lazos de cooperación y amistad.

Para la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, Fitven se consolida como un motor estratégico para la economía venezolana. Destaca que esta plataforma, de la industria turística, es ideal para canalizar inversiones que impulsan el desarrollo de la actividad turística nacional.

El recinto ferial contará con instalaciones modernas. Desde la entrada se exaltan las bondades del estado Carabobo. 14 municipios exhiben un abanico de atractivos naturales y lugares que enaltecen la historia, cultura, recreación y entretenimiento, de la región que está de moda.

El Pabellón Nacional será la principal área de exposición, Prestadores de Servicios Turísticos (PST) para exhibir lo mejor de su producto y servicios. El Pabellón Internacional facilitará la cooperación comercial y los circuitos multidestinos, con la participación de turoperadores, inversionistas y empresarios. Ambos espacios serán de relevancia para el desarrollo de la Rueda de Negocios, Congreso 360 y Presentación de Destino.

Los sabores y aromas también se apoderan de estos espacios. La experiencia culinaria deleitará los paladares y sentidos de los visitantes, mientras que la música y ritmos autóctonos cierran la jornada diaria.

F/Mintur