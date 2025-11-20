Puesto en funcionamiento taller de sublimaciones y elaboración de piezas textiles en Mérida

A través de un pase satelital al estado Mérida, durante la activación del Plan de Desarrollo Integral del Corredor Vial Caracas-La Guaira, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, participó en la puesta en funcionamiento de un taller de nuevas tecnologías de sublimaciones y elaboración de piezas textiles que llevará por nombre «Sublitex».

El gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, desde el municipio Libertador, de la parroquia Jacinto Plaza, en la comuna Valle del Chama, destacó que este taller responde a los proyectos comunales presentados y aprobados por la comunidad.

«La juventud no solamente construyó y fortaleció todo el proceso de la unidad de producción, sino también es la juventud la que produce, es la juventud la que confecciona, es la juventud la que realiza todos los procesos para garantizar que la unidad de producción sea un éxito», destacó el gobernador merideño.

La Comuna Valle del Chama, está integrada por 15 consejos comunales, con una población de 9.646 personas. Para el logro de esta obra, se recuperó la infraestructura y se dotó con la compra de maquinarias y materia prima para la elaboración de las prendas textiles.

Los jóvenes de la comunidad se dedicarán a la elaboración de franelas, chaquetas, guarda camisas, rompe vientos, así como impresiones de imágenes en tazas, termos, franelas, chaquetas, embaces de agua, entre otros artículos.

El presidente Nicolás Maduro agradeció el nivel de organización para materializar este proyecto que beneficia a la comunidad, además de generar empleos. Al respecto indicó a los jóvenes presentes que es el momento consolidar los Comités de la Juventud.

T y F/ Prensa Presidencial