Puigdemont levantará la suspensión a la Declaración Universal de Independencia si el Gobierno aplica el 155

“No está encima de la mesa” la posibilidad de que el presidente catalán convoque unas elecciones anticipadas y renuncie a la declaración de independencia, como le sugiere el Gobierno central

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este miércoles ante el Consejo Nacional de su partido, el PDeCAT que si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decide activar el artículo 155 de la Constitución, él levantará la suspensión de la declaración unilateral de independencia (DUI) y “seguirá hacia adelante”.

Así lo ha expresado, según fuentes del partido, en su intervención en el Consejo Nacional de la formación, en el que la coordinadora nacional del PDeCAT, Marta Pascal, ha trasladado a Puigdemont en nombre de la organización, y si Rajoy decide aplicar el 155 “tendrá toda la complicidad del PDeCAT para levantar la suspensión y hacer efectivo el mandato del 1-O”.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión del partido, Pascal ha añadido que “no está encima de la mesa” la posibilidad de que el presidente catalán convoque unas elecciones anticipadas y renuncie a la declaración de independencia, como le sugiere el Gobierno central.

Este jueves a las 10:00 horas finaliza el plazo para que Puigdemont responda al segundo y último requerimiento del Gobierno sobre si ha declarado o no la independencia.

Cierre de filas

“El PDeCAT avala al ciento por ciento la estrategia de Puigdemont de apostar firmemente por el diálogo. Tiene toda nuestra confianza y apoyo. Al mismo tiempo, le hemos pedido que si se produce la aplicación del 155 por parte del Estado, el Presidente tiene toda nuestra complicidad para que levante la suspensión”, ha explicado Pascal en declaraciones posteriores a los medios.

Lejos de las divergencias internas en el seno de la formación sobre qué camino tomar ante la amenaza de la aplicación del 155, la formación liderada por Artur Mas ha cerrado filas este miércoles con Puigdemont sobre la respuesta que debe dar a Rajoy. “Ha sido un Consell Nacional muy plácido”, ha dicho Pascal.

“Decimos con contundencia al presidente que si el Estado quiere aplicar el 155 y liquidar nuestras instituciones, creemos que debe levantar la suspensión de la declaración de independencia. Pero no antes, porque nuestra apuesta por el diálogo es honesta. Si la respuesta de Rajoy es diálogo, debemos sentarnos a hablar. Si es el no diálogo, debemos levantar la suspensión”, ha apuntado.

La propuesta de Pascal ha sido recogida, según fuentes del partido, por Puigdemont en su discurso posterior, en el que ha afirmado que si el Presidente del Gobierno decide no aplicar el 155 a partir de este jueves, él mantendrá su oferta de diálogo y no levantará la suspensión. Pero, del mismo modo, ha confirmado que en caso de que Rajoy decida aplicar el mecanismo para la suspensión de la autonomía, él “actuará” y “seguirá hacia adelante”.

“Chantaje”

Por su parte, el Gobierno ha tachado de “chantaje inaceptable” el anuncio del presidente de la Generalitat de que levantará la suspensión de la DUI y “seguirá hacia adelante” si Rajoy decide activar el artículo 155. Fuentes del Ejecutivo han asegurado a EFE que pese al “chantaje inaceptable” de Puigdemont, el presidente catalán será el “único responsable” de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Este miércoles ha trascendido que el Gobierno central está dispuesto a no aplicar el 155 si Puigdemont renuncia a la declaración unilateral de independencia y accede a convocar unas elecciones anticipadas.

Fuentes del Govern consultadas por Europa Press han insistido, no obstante, en que “de momento” no entra en los planes del presidente convocar estos comicios, y que en cualquier caso no tomará ninguna decisión al respecto hasta conocer oficialmente la reacción del Gobierno central de este jueves.

Las posturas de los partidos

En este punto también hay unidad independentista: todos los partidos soberanistas rechazan la convocatoria de elecciones anticipadas porque consideran que sería diluir los resultados del 1 de octubre, en el que participaron, según él los datos oficiales ofrecidos por el Govern, más de dos millones de personas y ganó el “Sí” a la independencia.

El resto de partidos del Parlament se oponen a los planes de Puigdemont con diferentes acentos: SíQueEsPot, por ejemplo, no apoya en ningún caso una declaración de independencia, pero le exige al Gobierno central que se abra a dialogar y renuncie al 155.

El PP y Ciudadanos sí avalarían la aplicación de la suspensión de la autonomía, mientras que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha animado a Puigdemont a decir que no declaró la independencia y evitar el 155, asegurándole que en ninguna caso esto sería “una derrota” para él.

Si el Estado aplica el 155, JxSí y la CUP tienen previsto reactivar el Parlament y convocar el pleno en el que se podría declarar la independencia, un pleno que no descartan que pudiera celebrarse este fin de semana.