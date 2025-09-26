Putin anuncia el lanzamiento de una tecnología revolucionaria de energía nuclear pacífica

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este jueves que el país planea poner en marcha un sistema de energía nuclear con ciclo de combustible cerrado que será el primero en el mundo. Así lo declaró en el foro internacional Semana Atómica Mundial que se celebra en Moscú.



«Ahora pasaré a lo más importante, de lo que creo que Rusia puede estar orgullosa, porque ya en 2030, en Rusia, en la provincia de Tomsk, planeamos lanzar el primer sistema de energía nuclear del mundo con un ciclo de combustible cerrado», declaró el jefe de Estado.

Según el mandatario, «en un escenario optimista, todos los recursos de uranio se agotarán por completo para 2090, lo que equivale a aproximadamente 8 millones de toneladas». «Sin embargo, en realidad, esto podría ocurrir ya en 2060. Es decir, todo esto podría suceder muy rápidamente, ante nuestros ojos», declaró. La tecnología revolucionaria desarrollada por científicos rusos eliminaría casi por completa la necesidad de suministrar este elemento para generar energía nuclear.

T/Agencias