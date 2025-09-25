Putin anuncia tecnología nuclear con ciclo cerrado que marca “una nueva era energética”

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este jueves el desarrollo de un sistema de energía nuclear con ciclo de combustible cerrado, el primero de su tipo en el mundo, que será puesto en marcha en la provincia de Tomsk para el año 2030.

El anuncio lo realizó durante el foro internacional Semana Atómica Mundial, celebrado en Moscú.

El jefe de Estado subrayó que la innovación permitirá reducir de manera radical la dependencia del uranio como recurso energético, en un contexto donde se proyecta que las reservas globales podrían agotarse hacia 2060.

“Para utilizar la energía nuclear con fines pacíficos a largo plazo se requieren tecnologías nuevas y más eficientes, y Rusia ya está trabajando en ellas”, afirmó.

Putin adelantó que su país también prepara la producción a gran escala de pequeñas centrales nucleares, tanto terrestres como flotantes, destacando que los diseños rusos cuentan con altos estándares de seguridad y resiliencia. Recalcó además que Moscú cumple estrictamente sus compromisos internacionales y que promueve un acceso equitativo a la tecnología nuclear pacífica, como vía para garantizar un desarrollo sostenible y rechazar cualquier forma de colonialismo tecnológico.

El mandatario bielorruso, Aleksandr Lukashenko, quien participó en el evento, resaltó la apertura de Rusia al compartir su experiencia en un sector considerado altamente estratégico.

“No conozco un país que, en tiempos difíciles, invite a otros a ver y aprender de sus tecnologías más avanzadas. Rusia hoy no tiene secretos en la industria atómica”, declaró.

Con estas iniciativas, Rusia busca consolidar un nuevo paradigma energético global, donde la energía nuclear no solo se proyecta como motor del desarrollo, sino como una alternativa segura, sostenible y estratégica frente a los desafíos energéticos del futuro.

