En el marco de su visita oficial a China, el presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó este martes las acusaciones sobre un supuesto plan de Rusia para atacar Europa.

“Cualquier persona sensata sabe que Rusia nunca ha tenido, no tiene ni tendrá ningún deseo de atacar a nadie”, afirmó durante su encuentro con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y calificó la preocupación occidental como “provocación o absoluta incompetencia”.

Putin también relacionó el conflicto en Ucrania con el golpe de Estado respaldado por Occidente y subrayó que la intervención rusa busca defender sus intereses y proteger la historia y tradiciones de su pueblo, no realizar acciones agresivas contra terceros países.

T/CO