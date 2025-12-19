Putin celebró su sesión anual de preguntas y respuestas

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha celebrado este viernes su tradicional maratón anual de preguntas y respuestas, uno de los eventos políticos más importantes, en el que el líder tuvo oportunidad de resumir el trabajo realizado durante el año, establecer nuevas metas y ayudar a los ciudadanos resolver sus problemas.

Resolución pacífica del conflicto ucraniano

El mandatario inició el evento con un comentario respecto al deseo de Rusia de poner fin al conflicto por medios pacíficos. «Permítanme recordarles cómo empezó todo: con el golpe de Estado en Ucrania en 2014 y el engaño sobre una posible solución pacífica a todos los problemas tras los acuerdos de Minsk», dijo.

«Pero en 2022, cuando todo llegó al punto crítico, cuando el régimen ucraniano desató una guerra en el sureste de Ucrania, simplemente dijimos: ‘Escuchen, nos veremos obligados a reconocer estas repúblicas no reconocidas, y sería mejor que simplemente permitieran que la gente viva en paz como quiera, sin golpes de Estado, sin rusofobia, etc.’. Ellos tampoco querían eso en aquel entonces», agregó.

El presidente ruso señaló que, tras las negociaciones en Estambul, Ucrania también primero lo aceptó, pero luego se negó y desechó todos los acuerdos. Ahora, tampoco se percibe el deseo de Kiev para poner fin al conflicto, afirmó Putin.

«Lo único que quiero decir es algo que siempre hemos dicho: estamos listos y dispuestos a poner fin a este conflicto por medios pacíficos, basándonos en los principios que expliqué el pasado junio en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, y abordando las causas profundas que llevaron a esta crisis», declaró el presidente.

Situación en el frente

Además, el mandatario proporcionó detalles sobre la situación en el frente, afirmando que las tropas rusas siguen avanzando en toda línea de contacto. «Nuestras tropas avanzan en toda la línea de combate. En algunos lugares, a un ritmo más rápido, en otros, más lento, pero en todas las direcciones el enemigo se va retrocediendo», manifestó.

Putin señaló que, con la liberación de la provincia rusa de Kursk, «la iniciativa estratégica pasó completamente a manos de las Fuerzas Armadas rusas». Mientras, unos 3.500 militares ucranianos se encuentran cercados en la zona de Kupiansk.

Al mismo tiempo, el dirigente abordó la situación que enfrentan las tropas de Kiev. Según él, se han quedado prácticamente sin reservas estratégicas. «Como resultado de las acciones activas y efectivas de nuestras tropas, por lo visto, el enemigo ha sufrido pérdidas muy serias en sus reservas estratégicas. Prácticamente ya no le quedan», expresó.

«Estamos listos para rematar a esa alimaña»

El presidente ruso destacó la disposición del Ejército ruso a poner fin a las atrocidades contra civiles cometidas por las fuerzas ucranianas. «[Los combatientes rusos] están listos para ir más allá y rematar a esa alimaña», afirmó.

En este contexto, citó las palabras del teniente mayor Narán Ochir-Goriáyev, Héroe de Rusia, quien le contó sobre los crímenes perpretrados por el Ejército ucraniano. «Vieron lo que le estaban haciendo a la gente, a la población civil, disparando a abuelas, matándolas con drones», denunció.

Por su parte, Ochir-Goriáyev detalló que los militares ucranianos fusilaban a los civiles que no querían irse con ellos. «La gente no tenía armas, simplemente les disparaban solo por quedarse allí», dijo, añadiendo que cuando entraron, las personas se encontraban en estado grave, «agotadas física y moralmente». Agregó que, principalmente, eran fusilados jóvenes civiles de entre 30 y 40 años, «sin juicio ni investigación».

«No es un hurto, es un robo»

El presidente ruso fue preguntado también sobre los planes de la UE de incautar los activos rusos congelados y sobre si este acto se puede calificarse como «hurto».

«Hurto no es el término correcto. Hurto es el robo secreto de propiedad, pero aquí intentan hacerlo abiertamente. Es un robo», denunció el mandatario. «¿Pero por qué no se puede llevar a cabo este atraco? Porque las consecuencias podrían ser graves para los ladrones», agregó.

El mandatario explicó que tal decisión tendrá efecto para el presupuesto de todos los países implicados y conllevará «un golpe a su imagen, es un daño a la confianza». «Y lo más importante, sea lo que sea que roben y cómo lo hagan, algún día tendrán que devolverlo», concluyó, asegurando que Rusia defenderá sus intereses en los tribunales.

«No pedimos nada inusual»

Mientras, Rusia no exige nada fuera de lo común en cuanto a la construcción de un nuevo sistema de seguridad en Europa, solamente pide que se cumplan las promesas que asumieron los países occidentales, señaló el líder ruso.

«No decimos que algún país no tenga derecho a elegir la forma de garantizar su seguridad. Pero esa forma debe ser tal que no amenace a nadie, incluido a nosotros. No exigimos nada que no se haya planteado antes», resaltó. «Simplemente insistimos en el cumplimiento de las promesas y los compromisos que asumieron nuestros socios occidentales. Nos engañaron, y queremos lograr una situación en la que se construya un sistema de seguridad fiable en Europa», insistió.

¿Por qué Europa apoya «rabiosamente» a Zelenski?

En este sentido, el mandatario indicó que con su política «rabiosa» de respaldo al líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, Europa está tratando de ocultar sus propios fallos. «Así intentan encubrir sus errores en política exterior, economía, finanzas, etc.», manifestó Putin.

A continuación, el mandatario observó que los líderes europeos se involucraron tanto en este enfoque que son incapaces de salir del mismo. «Ellos se han metido, por así decirlo, en una senda, como solemos decir cuando hablamos de caminos y la falta de ellos. Han entrado en esa senda y ahora ya es difícil girar a la izquierda o a la derecha», dijo.

Retórica agresiva de Rutte

Además, Putin dijo que le sorprenden las afirmaciones «agresivas» del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a quien le conoce personalmente y sabe que es un político inteligente.

«Conozco personalmente al actual secretario general de la OTAN, el señor Rutte. Fue primer ministro de los Países Bajos. En su momento fui allí de visita, hablamos; es una persona inteligente», recordó Putin. «Sé que era un primer ministro inteligente, sistemático y eficaz, y la economía de Países Bajos está en buen estado, y eso es, en parte, mérito suyo», agregó.

Pero en su cargo como secretario general de la OTAN ha cambiado la retórica hacia Rusia. «¿Qué es lo que dice ahora? A veces dan ganas de preguntarle: ‘Oiga, ¿por qué usted habla de una guerra con Rusia?’. Quieren prepararse para una guerra con Rusia. ¿Usted sabe leer? Lea la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU.», recomendó Putin, refiriéndose a que en este documento se subraya que Rusia no figura como enemigo de Washington.

«Si hay amenazas, las destruiremos»

Durante el maratón, el presidente ruso ha comentado las amenazas de los altos rangos de la OTAN en torno a la provincia rusa de Kaliningrado, al oeste del país.

«Si crean las amenazas de esta manera, las eliminaremos, y todos deben comprenderlo y ser conscientes de que acciones de este tipo simplemente conducirán a una escalada sin precedentes del conflicto, llevándolo a un nivel completamente nuevo», explicó Putin. El jefe del Estado ruso precisó que incluso podría producirse un «conflicto armado a gran escala».

En medio de constantes afirmaciones de los dirigentes occidentales sobre la presunta amenaza rusa, Putin aseguró que Moscú no tiene intención de emprender nuevas operaciones militares especiales si Occidente la trata con respeto.

«No habrá ninguna operación si ustedes nos tratan con respeto y respetan nuestros intereses del mismo modo que nosotros hemos intentado respetar constantemente los suyos», dijo. Así, Rusia está dispuesta a trabajar con Occidente, sea el Reino Unido, Europa o Estados Unidos, solo en condiciones de igualdad, recalcó Putin.

En esta línea, recordó las declaraciones del excanciller alemán Helmut Kohl. «Eso fue en 1993, y dijo que el futuro de Europa, si quiere seguir siendo un centro independiente de la civilización, debe estar necesariamente unido al de Rusia», recordó.

«Prácticamente aceptamos las propuestas de Trump en Alaska»

Asimismo, Putin declaró que Moscú «prácticamente» aceptó las propuestas del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la solución pacífica del conflicto en torno a Ucrania, discutidas por ambos mandatarios en la cumbre celebrada el pasado agosto en Anchorage (Alaska). Al responder a la pregunta de un corresponsal del canal estadounidense NBC sobre si Moscú se consideraría responsable de lo que ocurra en la zona de la operación militar especial el próximo año en caso de que Rusia «rechace la propuesta de paz de Trump», Putin subrayó que no fue Rusia quien empezó el conflicto armado en Ucrania.

El jefe de Estado ruso manifestó que Trump «está haciendo serios esfuerzos» con el fin de poner fin a la crisis. «Como he dicho en repetidas ocasiones, lo hace, en mi opinión, de manera absolutamente sincera», agregó. «Además, en la reunión con el presidente Trump en Anchorage, acordamos y prácticamente aceptamos las propuestas del presidente Trump. Por lo tanto, decir que rechazamos algo es absolutamente incorrecto y no tiene ningún fundamento», subrayó.

Ataques a los petroleros rusos

El líder ruso abordó las razones de los ataques a los petroleros rusos es el impacto en los precios de los seguros. «Esto se hace, entre otras cosas, con fines utilitarios. De hecho, se busca aumentar las primas de los seguros», explicó Putin. En este sentido, aseguró que tal conducta «no logrará el resultado deseado». «En definitiva, no interrumpirá el suministro. Solo generará amenazas adicionales», dijo. «Seguramente habrá una respuesta por nuestra parte», añadió.

Maratón anual de preguntas y respuestas

El primer evento de este tipo se celebró el 24 de diciembre de 2001 y, desde entonces, se organiza casi todos los años. Desde 2023, la línea directa se combina con la gran rueda de prensa anual.

Los participantes tuvieron oportunidad de enviar sus preguntas a Putin por teléfono, SMS, redes sociales (VK, OK, Max), una aplicación especial y otros canales. En los eventos de este formato, el mandatario suele abordar el desarrollo económico y los programas sociales, las medidas de apoyo a familias y regiones, la agenda internacional y la seguridad nacional, así como el progreso tecnológico, incluida la inteligencia artificial y la digitalización. También se tratan temas de infraestructuras, problemas regionales y cuestiones cotidianas planteadas por la población.

Hasta el 18 de diciembre ya se habían recibido más de dos millones de preguntas para la línea directa con Putin, según informaron medios locales. Anteriormente, el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, señaló que este año ha aumentado el número de solicitudes de jóvenes e incluso de niños.

Los representantes de los medios de comunicación extranjeros y de los países hostiles también tuvieron la oportunidad de plantear sus preguntas a Putin. «Seguimos considerando necesario darles la oportunidad de ver y escuchar a nuestro presidente», declaró Peskov.

La edición de este año se caracterizó, además, por un mayor componente tecnológico: las preguntas fueron filtradas por equipos editoriales que utilizaban la inteligencia artificial GigaChat de Sberbank.

