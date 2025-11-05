Putin considera “serio” el anuncio de Trump sobre reanudar pruebas nucleares

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó como un “asunto serio” las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien anunció la intención de reanudar los ensayos nucleares en Estados Unidos tras más de tres décadas de suspensión.

Durante una reunión con el Consejo de Seguridad ruso, Putin subrayó que Moscú ha cumplido estrictamente con el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, insistiendo en que el tema requiere atención inmediata por su impacto en la estabilidad global.

Por su parte, el ministro de Defensa, Andrej Removich, respaldó la postura del mandatario y advirtió que las acciones de Washington muestran un “activo desarrollo de armas estratégicas ofensivas”, más allá de las declaraciones políticas.

El anuncio de Trump fue difundido el 30 de octubre a través de su red social Truth Social, donde afirmó que su gobierno retomará las pruebas nucleares luego de 33 años de moratoria, una decisión que ha generado preocupación en varias capitales del mundo.

