Putin felicita al presidente durante la Navidad y destaca el fortalecimiento de la relación estratégica entre Rusia y Venezuela

Este miércoles, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un cordial mensaje de felicitación al mandatario nacional, Nicolás Maduro. En su comunicación, subrayó los significativos avances en la relación bilateral entre ambos países, resaltando la importancia de la cooperación estratégica y el fortalecimiento de los lazos en diversas áreas.

Putin resaltó la firma del Tratado de Cooperación Estratégica como un hito que ha fortalecido la colaboración en diversas áreas.

«Le felicito de corazón con motivo de la Navidad y el Año Nuevo. El año saliente ha sido bastante exitoso para las relaciones ruso-venezolanas. La firma del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación creó las condiciones para un incremento cualitativo y constructivo de la interacción en todos los ámbitos», expresó el mandatario ruso.

La carta fue compartida en redes sociales por el canciller de la República, Yván Gil, quien destacó la importancia de este mensaje en el contexto actual.

Asimismo, el mandatario ruso manifestó la «solidaridad» inquebrantable de Rusia con el pueblo venezolano ante «la presión externa sin precedentes» que enfrenta el país. El presidente ruso concluyó su mensaje reafirmando su disposición para seguir colaborando en temas relevantes de la agenda bilateral e internacional. «Le hago llegar a usted los mejores votos de fuerte salud, felicidad y éxitos en el desempeño de sus actividades estatales, y a todos sus compatriotas paz y bienestar», manifestó.

