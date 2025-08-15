Putin: «Hemos establecido contactos directos muy buenos con Trump»

La histórica reunión al más alto nivel entre Rusia y EE.UU. se celebró este viernes en la base militar Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska.

La cumbre comenzó con una reunión en formato ‘tres por tres’, en la que también participaron el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el asesor presidencial, Yuri Ushakov. Mientras, por parte de EE.UU., asistieron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial presidencial, Steve Witkoff. La reunión se prolongó durante varias horas.

T/RT