Putin: «La alianza estratégica de Rusia y China es un factor estabilizador»

La cooperación entre Rusia y China en diversos formatos multilaterales representa un factor significativo en la política global, afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin.

En una entrevista concedida a la agencia de noticias china Xinhua, previa a su visita oficial al gigante asiático la próxima semana, el mandatario ruso resaltó que «Moscú y Pekín comparten amplios intereses comunes y puntos de vista similares sobre cuestiones fundamentales».

«Ambos países miran en la misma dirección en lo que respecta a la promoción de un orden mundial justo y multipolar, apoyado en los países que constituyen la mayoría mundial», dijo.

Por lo tanto, sostuvo, «la alianza estratégica de Rusia y China actúa como factor estabilizador».

«Como dos de las mayores potencias de Eurasia, no podemos ignorar los retos y amenazas actuales, tanto a escala de nuestro continente como del mundo entero», precisó Putin.

Visita de Putin a China

La entrevista de Putin fue concedida con motivo de su próxima visita de trabajo «sin precedentes» al gigante asiático, donde pasará cuatro días: del 31 de agosto al 3 de septiembre, y se reunirá con varios líderes extranjeros, incluido el anfitrión, Xi Jinping.

El domingo, el mandatario ruso arribará a China y su visita empezará con la participación en la 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que tendrá lugar del 31 de agosto al 1 de septiembre en la ciudad de Tianjin.

Luego, se dirigirá a la capital, Pekín, donde mantendrá una serie de reuniones bilaterales, incluidas con Xi Jinping; con el primer ministro indio, Narendra Modi; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, entre otros líderes.

Posteriormente, como invitado especial, Putin asistirá al gran desfileque conmemorará el 80.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa (1937-1945) y la Guerra Antifascista Mundial, donde se sentará a la derecha de su par chino.