Putin se reúne con los presidentes de China y Mongolia

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió este martes en Pekín con sus homólogos chino y mongol, Xi Jinping y Ukhnaagiin Khurelsukh, respectivamente.

Las conversaciones se celebraron en el marco de la visita oficial del mandatario ruso al gigante asiático, que tiene lugar del 31 de agosto al 3 de septiembre. Previamente, Putin participo en la 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en la ciudad de Tianjin, donde se abordaron el estado y las perspectivas de la ampliación de la cooperación en todos los ámbitos del bloque regional, así como cuestiones internacionales y regionales de actualidad.

Aparte de la reunión trilateral, están previstas para este martes conversaciones del más alto nivel entre Putin y Xi, que abordarán el fortalecimiento y el desarrollo de la asociación integral y la cooperación entre Moscú y Pekín.

El 3 de septiembre, el líder ruso asistirá además, como invitado principal, a los actos conmemorativos del 80.º aniversario de la victoria sobre el Japón militarista y el fin de la Segunda Guerra Mundial.

