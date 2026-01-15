Putin: Siempre tratamos a los Estados latinoamericanos con gran respeto, como socios iguales

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que Moscú siempre ha tratado a los Estados de América Latina con gran respeto. Así lo dijo este jueves tras la presentación de sus cartas credenciales en el Kremlin.

«Quisiera destacar que Rusia mantiene desde hace tiempo una estrecha y constructiva interacción y relación con muchos países latinoamericanos», manifestó el mandatario. «Siempre hemos tratado a los países de esa región con gran respeto, como socios iguales e independientes», agregó.

En este sentido, Putin precisó: «Esto aplica plenamente a los países aquí representados: Colombia, Perú y Uruguay». «Creemos que tenemos todas las oportunidades para ampliar significativamente el comercio, la inversión y los lazos comerciales, así como la cooperación en los sectores de la salud y la industria farmacéutica, la educación y la formación de personal», concluyó.

T/RT