El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, ofrecen una rueda de prensa conjunta tras la cumbre celebrada en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska.

Al inicio de la rueda de prensa, el presidente ruso dijo que las negociaciones se llevaron a cabo en «un ambiente constructivo y de respeto mutuo» y agradeció al inquilino de la Casa Blanca por su invitación a Alaska.

Putin dijo que «es lógico» celebrar la reunión en este lugar, ya que Rusia y EE.UU. son «vecinos cercanos». «Cuando nos encontramos, salieron del avión, le dije: ‘Buenos días, querido vecino, me alegro de verle bien y con vida'», afirmó.

De acuerdo con Putin, «también es importante [destacar] que una parte significativa de la historia común de Rusia y EE.UU., muchos acontecimientos positivos están relacionados con Alaska».

Se trata del primer encuentro entre Putin y Trump desde 2019, cuando ambos se reunieron en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón. El mandatario ruso había viajado por última vez a Estados Unidos en septiembre de 2015, cuando asistió en Nueva York al debate anual de la Asamblea General de la ONU, por lo que llevaba casi una década sin visitar el país norteamericano. La última vez que Putin se reunió personalmente con un mandatario estadounidense fue en junio de 2021, en Suiza, donde celebró una cumbre con Joe Biden.

Putin también se convertirá en esta jornada en el primer líder en la historia de Rusia que visita Alaska.

Mientras, Kiev ha intensificado la actividad terrorista en vísperas del evento. Según informe de la Cancillería rusa, Ucrania respondió a la noticia sobre los preparativos de la reunión con un fuerte aumento en el número de bombardeos contra zonas y objetos civiles. Durante la semana del 4 al 10 de agosto, 127 civiles resultaron afectados por los ataques ucranianos, 22 de los cuales perdieron la vida. Los ataques alcanzaron a niños, vehículos civiles, personal médico y edificios residenciales.

Además, el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, amenazó con no reconocer los resultados de las conversaciones entre Trump y Putin. Por otra parte, no descartó la posibilidad de celebrar un encuentro entre las tres partes en el futuro.

T y F/ RT