Putin y Trump preparan una reunión, posiblemente en los Emiratos Árabes Unidos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó hoy el interés mutuo de él y de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en celebrar una reunión en los próximos días.

Putin afirmó que ambos líderes han manifestado su interés en este encuentro, cuya iniciativa, según él, ya no tiene importancia.

Sobre el posible lugar de la reunión, Putin sugirió que los Emiratos Árabes Unidos son un candidato ideal. Esta declaración la realizó tras reunirse con el presidente de dicho país, quien, según Putin, se ha mostrado dispuesto a ayudar en la organización del evento.

Respecto a un posible encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Putin aclaró que, aunque no se opone a la idea, aún no se cumplen las condiciones necesarias para llevarlo a cabo.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, había adelantado previamente que el encuentro entre Putin y Trump podría ocurrir la próxima semana, un acuerdo que se concretó durante la reciente visita a Moscú del enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

La propuesta de una reunión trilateral con Zelenski fue planteada por el enviado de Trump, pero Moscú no ha hecho comentarios al respecto. Por su parte, Trump declaró que existe una «buena posibilidad» de que la reunión con Putin se celebre muy pronto.

