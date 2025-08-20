Qatar presiona por la tregua en Gaza: Hamás dijo sí, Israel no contesta

El Gobierno de Qatar confirmó que el movimiento de resistencia islámica Hamás aprobó una nueva propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza que incluye canje de palestinos secuestrados en cárceles del sionismo por rehenes y el incremento del ingreso de ayuda humanitaria, entre otros puntos, mientras se espera la respuesta de Israel, que sistemáticamente ha obstaculizado las negociaciones e incumplido acuerdos previos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed Al Ansari, explicó que el plan contempla una tregua de 60 días con intercambio de palestinos secuestrados por rehenes en poder de Hamás, retirada parcial de tropas israelíes y un aumento sustancial en la entrada de ayuda humanitaria. Subrayó que el proceso aún se encuentra en fase de intercambio de respuestas y, de concretarse, pasaría a una etapa técnica para discutir cómo implementar el acuerdo.

Al Ansari calificó la respuesta palestina de “muy positiva”, pero remarcó que la decisión final depende de Tel Aviv. Advirtió que la región atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes y que demorar un acuerdo significaría una catástrofe mayor.

El funcionario también informó que el borrador del plan fue elaborado en coordinación con Estados Unidos y que existen contactos diarios entre Doha y la Casa Blanca para intentar avanzar en las negociaciones.

En paralelo, el diplomático reiteró la condena de Qatar a las recientes declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la idea de un “Gran Israel”. Según Al Ansari, esas posturas van más allá de Gaza o Cisjordania e incluso sugieren la ocupación de otros países árabes, lo que calificó como una violación grave del derecho internacional.

“Un alto al fuego inmediato es urgente para salvar vidas, ante el creciente número de muertos, la falta de alimentos y medicinas y el colapso del sistema de salud en Gaza”, concluyó el vocero.

F/Telesur