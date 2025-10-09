«Que la Casa Blanca nos dé la información»: Petro responde a pedido de retractación de EE.UU.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, demandó este miércoles a las autoridades estadounidenses que presenten información que permita refutar que en una de las embarcaciones atacadas por fuerzas de EE.UU. en el Caribe viajaban ciudadanos colombianos, afirmación por la que Washington le exigió una retractación pública.

«Que la Casa Blanca nos dé la información de las personas que han muerto por misiles de los EE.UU., para saber si mi información es infundada», reclamó el mandatario en una publicación de X, comentando un mensaje donde se reseñaba la exigencia del Gobierno de EE.UU., enviada como respuesta al periodista colombiano Juan Camilo Merlano.

Un funcionario estadounidense no identificado le escribió a Merlano el siguiente mensaje: «EE.UU. espera que el presidente Petro se retracte públicamente por su declaración infundada y reprochable, para que podamos retomar un diálogo productivo orientado a construir un futuro fuerte y próspero para los pueblos de EE.UU. y Colombia».

Esta misma jornada, el dignatario aseveró que había «indicios» de que la última embarcación bombardeada por fuerzas estadounidense en aguas internacionales del mar Caribe «era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior». Manifestó asimismo que «se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe» y, en esa dirección, sostuvo que «no hay una guerra contra el contrabando», sino «una guerra por el petróleo», que «debe ser detenida por el mundo». «La agresión es contra toda América Latina y el Caribe», aseveró.

Las críticas de Petro

El dignatario colombiano ha cuestionado abiertamente la eficacia de la política antidrogas de Washington en la región, al considerar que criminaliza a los campesinos que siembran cultivos ilícitos y a los traficantes de poca monta, mientras que prescinde de acciones destinadas a frenar la demanda y deja incólume las estructuras de lavado de dinero, así como a los grandes capos del negocio.

Sus comentarios asumieron un tono más beligerante tras el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, presentado como una acción contra los cárteles donde figura como principal señalado Venezuela, pese a que los informes especializados dan cuenta de su papel decididamente marginal en el trasiego de sustancias ilícitas hacia el norte del continente.

Así, Petro se ha sumado a las voces que cuestionan el Cártel de los Soles, una supuesta entidad narcotraficante cuya existencia no ha sido probada, pero que EE.UU. asegura que estaría dirigida por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«El Cártel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la ‘Junta del Narcotráfico’ y sus capos viven en Europa y Oriente Medio», esgrimió en X.

Del mismo modo, ha repudiado abiertamente el bombardeo de pequeñas embarcaciones en aguas caribeñas, al estimar que, según se desprende de la versión de las autoridades estadounidenses, sus tripulantes fueron ejecutados extrajudicialmente, al margen de lo que consagra el derecho internacional y de lo estipulado en los protocolos para la interceptación de presuntas ‘narcolanchas’.

T/RT