Quién es la activista feminista afro que podría ser la próxima vicepresidenta de Colombia

Como activista destacada, Francia Márquez enfrentó amenazas de muerte, tuits racistas e incluso un intento de asesinato. Luego fue nombrada candidata a vicepresidenta del favorito en las elecciones de este mes en Colombia. En cuestión de semanas, el presidente del Senado de Colombia la acusó de tener vínculos con uno de los grupos guerrilleros más violentos del país.

Pero Márquez estaba acostumbrada a defenderse. Rodeada de reporteros, respondió al ataque con voz firme y confiada.

“Lo que realmente incomoda al presidente” – dijo – “es que hoy, una mujer que podría haber sido la mujer de su casa, trabajando como empleada doméstica, ahora podría ser su vicepresidenta”.

Es una declaración que Márquez ha repetido con orgullo a lo largo de su histórica campaña, recordando a sus partidarios y críticos quién es ella: una mujer afrocolombiana. Una madre soltera con dos hijos. Una mujer que dio a luz a su primer hijo cuando tenía 16 años y limpiaba casas para pagar las cuentas. Una activista ambiental galardonada que lideró una marcha de 10 días para defender a su comunidad de la minería ilegal.

Una abogada que ahora podría convertirse en la primera vicepresidenta negra de Colombia.

La mujer de 40 años, que nunca ha ocupado un cargo político, sorprendió a los colombianos en marzo cuando obtuvo la tercera mayor cantidad de votos en las primarias presidenciales del país. Ahora es una de las candidatas más visibles en las elecciones, llenando plazas y electrizando multitudes como parte de la fórmula presidencial junto al senador izquierdista Gustavo Petro. Si ganan, sería una de las dos únicas vicepresidentas negras en América Latina.

De las seis boletas presidenciales en las elecciones del 29 de mayo, cuatro tienen un candidato afrocolombiano o afrocolombiana a la vicepresidencia, un cambio notable en un país históricamente liderado por hombres de un pequeño grupo de familias de élite.

Pero es Márquez cuyo mensaje ha trascendido. Su franqueza y su historia de vida están obligando a Colombia a confrontar su pasado y presente racista, clasista y sexista.

“Soy parte de una comunidad que históricamente ha sido excluida y marginada, una comunidad que fue esclavizada”, dijo a The Washington Post. “Se trata de algo más que del color de nuestra piel. Se trata de la élite que se cree superior, que los demás son inferiores y que no importa”.

Márquez es un tipo de líderesa que rara vez ha alcanzado los niveles más altos de poder en el hemisferio, y no solo porque es una activista feminista negra de origen obrero. Está obligando a la gente a cuestionar su privilegio de una manera que pocos políticos negros han hecho.

“Ella está cuestionando la legitimidad de un gobierno dirigido por la élite”, dijo Mara Viveros Vigolla, profesora de estudios de género y antropología en la Universidad Nacional de Colombia. “Ella les está diciendo: ‘Están hablando en nombre de una comunidad que no conocen’”.

Colombia tiene una de las mayores poblaciones de descendientes de africanos en América Latina. Los datos del censo indican que los afrocolombianos representan más del 6,2 por ciento de la población, pero los analistas dicen que el recuento real puede ser mucho mayor.

El discurso de Márquez sobre la raza es disruptivo en un país que durante generaciones identificó a su gente como una sola raza ‘mixta’, llamada mestiza. En su constitución de 1991, Colombia se reconoció formalmente como multicultural, distinguiendo entre grupos étnicos indígenas y negros con derechos territoriales y culturales específicos.

Pero las comunidades afrocolombianas e indígenas continúan enfrentando niveles desproporcionados de pobreza, violencia y desplazamiento. Alrededor del 31 por ciento de la población afrocolombiana vive en la pobreza, 11 puntos más que la población nacional, según cifras del gobierno.

“No somos felizmente diversos, somos conflictivamente diferentes”, dijo Johana Herrera, directora del Observatorio de Territorios Étnicos de la Universidad Javeriana.

Hasta el 90 por ciento de la población a lo largo de la costa del Pacífico es afrocolombiana, la mayoría de ellos descendientes de personas esclavizadas por los españoles para trabajar en las minas de oro de la región antes de la abolición legal de la esclavitud en 1851. Pero hay una creencia muy arraigada entre los colombianos de que los negros viven solo en los bosques remotos de la región del Pacífico, dice Herrera. Esta narrativa falsa, junto con un recuento incompleto del censo, permite que los funcionarios locales, en algunas partes del país, nieguen que los afrocolombianos vivan en sus jurisdicciones, lo que limita los recursos y los títulos de propiedad de la tierra otorgados a estas comunidades.

A diferencia de los Estados Unidos, la raza y el racismo rara vez se han discutido en el escenario nacional colombiano.

“El racismo que existe en Estados Unidos ha sido de explicitud institucional”, dijo el antropólogo colombiano Eduardo Restrepo. “Dado que nunca ha habido leyes de segregación aquí, como en los Estados Unidos o Sudáfrica, la gente cree que aquí no hay racismo”.

Márquez no se graduó de una universidad prestigiosa, ni ascendió a través de puestos políticos tradicionales. Se formó como técnica agrícola y en 2020 obtuvo una licenciatura en derecho de una universidad en Cali, cerca de su casa.

Esto también es lo que la distingue de los otros candidatos negros que se postulan para vicepresidente. Luis Gilberto Murillo, compañero de fórmula del candidato centrista Sergio Fajardo, es un exministro de Medio Ambiente y gobernador que se educó en el extranjero. Murillo “habla en el idioma de las élites”, dijo Viveros.

Murillo, consultado sobre si Colombia es racista, respondió: “Yo no soy el que lo dice; el tribunal constitucional lo ha dicho, muchas veces. Si digo que lo es, entonces la gente me llamará resentido”.

Murillo siempre usa traje y corbata, le dijo a The Post. “Si te vistes informalmente, como un hombre afrodescendiente, puedes estar seguro de que te detendrán”.

Márquez, por su parte, viste coloridos estampados afrocolombianos y grandes joyas. Cuando se para al lado de Petro, a menudo levanta el puño, mientras sonríe.

“El problema que tiene la gente con Francia es que es una mujer negra que no se porta bien, que sabe que es negra y sabe lo que eso significa en términos históricos”, dijo Restrepo. “Y ella no se calla”.

No siempre fue así. Como niña que creció en una comunidad predominantemente afrocolombiana en el Cauca, Márquez dijo que no quería ser negra. Asoció sus raíces con imágenes de África que vio en la televisión, “mostrandonos a niños desnutridos con moscas en la boca”.

Cuando era adolescente, pensó que salir con un hombre blanco la ayudaría a ascender en la sociedad. Pero cuando ella quedó embarazada a los 16 años, él la abandonó.

Comenzó a conectarse con su identidad negra al escuchar historias de su abuela, quien nunca aprendió a leer y cuya bisabuela fue esclavizada. “Me contó sobre la lucha de nuestro pueblo para proteger nuestra tierra”, dijo Márquez.

Márquez se pronunció en contra de la minería ilegal de oro. Las amenazas de muerte la obligaron a huir de su pueblo. Ese mismo año, dirigió a decenas de mujeres en una marcha de 217 millas a Bogotá para protestar por una mina que amenazaba un río del que dependía su comunidad. El gobierno colombiano finalmente respondió enviando tropas para expulsar a los mineros ilegales.

En 2018, Márquez ganó el Premio Ambiental Goldman, otorgado a un activista de cada una de las seis regiones del mundo. Un año después, sobrevivió a un intento de asesinato.

“Obliga a la gente a despertar”, dijo Axel Rojas, profesor de antropología de la Universidad del Cauca, “a pesar de todos los riesgos reales que eso significa”.

En la campaña electoral, ha sido objeto de ataques racistas en las redes sociales. Un cantante colombiano la comparó con “King Kong”. Un miembro de su propio partido compartió una imagen que mostraba a Márquez como un gorila y afirmó que estaba tratando de defenderla.

Algunos rivales dicen que ella no está siendo destacada. Rodrigo Lara Sánchez, compañero de fórmula del conservador Federico Gutiérrez, es hijo de un ministro de Justicia que fue asesinado por sicarios de Pablo Escobar en 1984.

Cuando se le preguntó sobre los ataques racistas contra Márquez, Lara argumentó que no eran diferentes a las amenazas y comentarios que enfrenta como político.

“Para mí no hay diferencia entre lo que yo he sufrido y vivido y lo que ella ha vivido”, dijo Lara.

Márquez dice que el racismo en Colombia ha sido “encubierto” durante mucho tiempo.

“Es más difícil demostrar el racismo aquí”, dijo. “Pero ahora, no es tan difícil. Y si hay algo que me hace feliz, es eso. Que la gente ya no necesita decirnos que estamos resentidos por hablar de racismo. Que se han dado cuenta de que existe, ¿verdad?».

Texto/The Washington Post

Traducción/Ana Maneiro

Foto/Francia Márquez.Colprensa