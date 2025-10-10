Radio Miraflores: una trinchera para la batalla comunicacional y la verdad

El 10 de octubre de 2016 salió al aire la señal de Radio Miraflores La Voz de la Verdad, un proyecto impulsado por el presidente Nicolás Maduro Moros y presentado por el entonces ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Luis José Marcano. Desde sus estudios en el Palacio de Miraflores, la emisora inició transmisiones por la frecuencia 95.9 FM, bajo la dirección del periodista José Manuel Blanco Díaz.

Durante sus primeros días de emisión, el Jefe de Estado condujo el programa “La Hora de la Salsa”, espacio dedicado a este género musical que aún forma parte de la programación diaria.

“Radio Miraflores será una de las trincheras para la batalla comunicacional de la Revolución Bolivariana, el intercambio de ideas y la interacción con el pueblo”, expresó el mandatario al inaugurar la emisora.

Maduro destacó que el objetivo del nuevo medio era “dinamizarnos en la comunicación con el pueblo, para llevar al pueblo la verdad” y contrarrestar las campañas de desinformación promovidas por corporaciones mediáticas. Asimismo, orientó que la estación sirviera de plataforma para difundir los avances de la gestión gubernamental.

A lo largo de estos años, Radio Miraflores ha ampliado su cobertura con nuevas frecuencias en los estados Carabobo, Portuguesa, Bolívar, Lara, Anzoátegui, Trujillo, Mérida, Zulia, Nueva Esparta, Miranda, Delta Amacuro, Apure y Táchira, consolidando una red nacional y digital a través de su portal www.radiomiraflores.net.ve

, su canal en YouTube y su aplicación móvil.

Con presencia en redes sociales, la emisora se consolida como una multiplataforma comunicacional, cumpliendo la visión del Presidente Maduro de “ir de la radio a las redes y de las redes a las paredes”. Su parrilla incluye contenidos informativos, culturales, deportivos y de opinión, además de espacios dedicados a la vocería ministerial y a la participación directa del pueblo.

T/CO