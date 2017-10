Rajoy insiste en resolver a la fuerza el tema de Cataluña

El Gobierno español aplicará el artículo 155 de la Constitución que implica la intervención de la autonomía. El sábado anunciarán las medidas específicas que aplicarán

Este jueves se venció el plazo que dieron las autoridades españolas para que el presidente autonómico de Cataluña, Carles Puigdemont, respondiera si declaró o no la independencia. Dijo que no había ocurrido tal declaración, pero ello no importó al Gobierno de Mariano Rajoy, quien desechó el diálogo y anunció que aplicaría el artículo 155 de la Constitución que implica la intervención de las funciones propias de la Comunidad Autónoma.

Se trata de un hecho inédito en la historia contemporánea española, por lo menos aquella que surgió del pacto del año de 1978, cuando finalizó la dictadura de Francisco Franco. Aquello que se quería enterrado, resurgió y el fantasma de un conflicto de incalculables proporciones volvió a ensombrecer al Estado Español.

Debemos recordar que durante la dictadura se suprimieron las autonomías e incluso se impidió a los pueblos con lenguas propias como el catalán o el vasco que se comunicaran en su idioma. Incluso fusilaron al último presidente catalán que había declarado la República, Lluis Company. Los catalanes habían acogido en aquellos tiempos el concepto federal de los republicanos españoles. Franco echó todo a la basura, al fuego, al paredón. Miles de personas fueron asesinadas y desaparecidas por las fuerzas franquistas.

Este viernes el gobierno del Partido Popular, la organización política que heredó el legado de Franco y que incluso fue constituido por las familias de los funcionarios de la dictadura, protoganiza una nueva página de represión.

ECHAR MÁS LEÑA AL FUEGO

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, reaccionó ayer (jueves) a la decisión del régimen de Rajoy de aplicar el artículo 155 a Cataluña. Expresó que la medida significa “echar más leña al fuego”. Agregó que la aplicación de dicho artículo implica una “involución democrática”. No obstante, puntualizó que la vía escogida por las autoridades catalanas no es la más legítima: “Queremos derrotar el proyecto de los independentistas, pero no con la fuerza, sino con los votos. Defender España implica convencer, y no vencer”. En ese sentido, ratificó las propuestas de Podemos en torno al diálogo y un referéndum pactado.

Iglesias, también se refirió a la actitud del líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien se ha convertido en la principal pieza de apoyo de Rajoy durante los días de conflicto con Cataluña. Dijo que Sánchez se ha unido la extrema derecha corrupta. “Con este camino, a lo que más aspira Pedro Sánchez es a ser vicepresidente de Rajoy”, expresó.

¿QUÉ RESPONDIÓ PIUGDEMONT?

El presidente autonómico, Carles Puigdemont, respondió en la comunicación escrita dirigida al Gobierno español que el Parlamento Catalán no votó el pasado 10 de octubre una declaración de Independencia, por tanto no hubo tal. Pero también lanzó una advertencia: “Si persiste la represión y la falta de diálogo, el Parlamento podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el 10-O”

Puigdemont recordó que el pasado 10 de octubre hubo una sesión en el Parlamento “con el objeto de valorar los resultados del referéndum y sus efectos; y donde propuse dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular”. Enfatizó: “esta situación sigue vigente. La decisión de aplicar el artículo b155 corresponde al Gobierno de Estado, previa autorización del Senado. Pese a todo estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica en que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar”.

El gobernante catalán también insistió en denunciar el incremento de la represión, evidenciada en la prisión contra dos dirigentes de las organizaciones sociales independentistas, como lo son Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Luego de conocida la respuesta de Puigdemont a Rajoy, las organizaciones independentistas PdeCat, Esquerra Republicana de Cataluña y CUP ratificaron su respaldo y voluntad a que se declare la independencia al momento de que se haga efectiva la aplicación del artículo 155.

¿QUÉ ESCRIBIÓ RAJOY?

No sabemos si Rajoy escribe algo, pero al menos si hubo una comunicación de contra-respuesta a Puigdemont. Con muy poco contenido político, mas allá del agradecimiento a los partidos que lo apoyan en sus medidas.

El comunicado de Rajoy señala que “el Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña”. Además utilizará “todos los medios para restaurar cuanto antes la legalidad en Cataluña”.

El secretario general de Podem (versión catalana de Podemos), Albano Dante Fachin, señaló que el PP y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy “hacen el ridículo” al querer aplicar el artículo 155 recordando que el presidente catalán, Carles Puigdemont, manifestó que “no hay declaración de independencia”. Ironizó con que “parece que el Gobierno del PP tiene incomprensión lectora” porque la misiva responden a Rajoy que la independencia no se declaró.

Dante Fachin advirtió que “Podemos y la inmensa mayoría de la sociedad catalana no tolerará un ataque contra el autogobierno y sus instituciones”.

¿QUÉ IMPLICARÍA LA ACTIVACIÓN DEL 155?

En su edición digital de ayer, El Periódico de Cataluña analizaba cuáles eran las primeras acciones que podría ejecutar el régimen de Rajoy a partir de este sábado. Las funciones de la presidencia autónoma, interior y economía serían las principales áreas a atacar.

Recordemos que la presión a través del chantaje empresarial ha sido una de las armas utilizadas por el gobierno del Partido Popular (PP) en las últimas semanas. Casi un millar de empresas que estaban radicadas en Cataluña han anunciado un proceso de mudanza de su domicilio social a Madrid.

Según El Periódico, el presidente Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras y el consejero de economía serían suspendidos en su funciones a partir del sábado. Explican que una vez publicado el decreto que el Consejo de Ministros de Rajoy deberá aprobar el día sábado, pasará al Congreso de los Senadores para su aprobación. Allí el PP cuenta con amplia mayoría.

El gobierno del Partido Popular asumiría las funciones de la Hacienda catalana y podría intervenir a los Mossos de la Esquadra, la policía autonómica. En las negociaciones entre el PP y el PSOE también está abierto el tema de la convocatoria a nuevas elecciones en Cataluña.

Aún se tienen pocos detalles sobre cuál sería el destino de los medios públicos catalanes, que administrativamente dependen del gobierno autonómico. Fuentes del Senado informaron que la votación sobre el decreto de aplicación del artículo 155 se efectuaría probablemente el 30 de octubre.

PROTESTAS EN BARCELONA

Ayer en la capital catalana se efectuaron nuevas protestas para exigir la liberación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, dirigentes de las organizaciones civiles independentistas, Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, respectivamente.

Las movilizaciones fueron convocadas por los Comités de Defensa del Referéndum locales, también la organización independentista de izquierda, CUP promovió la manifestación. Durante los actos han denunciado que Sánchez y Cuixart son presos políticos del Gobierno de Mariano Rajoy.

Para hoy también fue convocada una particular protesta contra las entidades financieras, que durante estos días de crisis han sido actores fundamentales del chantaje económico ejercido por el régimen del Partido Popular. La agrupación “Crida a la democràcia” llamó a hacer acto de presencia en las oficinas bancarias de algunos de los cinco principales bancos el día de hoy para “¡retirar la cantidad que quieras en efectivo!”. Además, a los clientes de CaixaBank y Banc Sabadell les instan a que “expresen su desacuerdo con la decisión de trasladar su sede fuera de Catalunya”.

Para el día sábado está pautada que se efectúe una gran movilización con la participación de todos los sectores sociales y políticos que promueven la soberanía de Cataluña.

