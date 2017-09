Ramón Carrizales: La juventud debe prepararse para tomar la conducción de la Revolución Bolivariana

La juventud venezolana debe prepararse para la conducción de la Revolución Bolivariana y darle continuidad a un proceso de reivindicaciones que les ha garantizado mejores condiciones de vida y desarrollo, negadas por el puntofijismo, aseveró este domingo el gobernador de Apure, Ramón Carrizales.

“Estos jóvenes, hijos de la Revolución Bolivariana, no conocieron las desapariciones forzadas, no conocieron la ley de vagos y maleantes y la recluta. No conocieron una cantidad de políticas de Estado perversas aplicadas durante 40 del años del pacto de Puntofijo”, recordó el candidato a la reelección en el estado llanero.

“Debemos derrotar al adversario en la batalla de las ideas, tenemos las ideas, los argumentos, la convicción, ellos no tienen nada que ofrecer, a ellos los mueven ambiciones personales y el imperio norteamericano”, dijo en transmisión de VTV.

Estas afirmaciones las hizo durante el encuentro con la juventud revolucionaria del estado Apure, donde instó a los jóvenes a intensificar sus niveles de organización y preparación política para preservar las conquistas alcanzadas por la juventud desde 1999.

Texto/AVN

Foto/@MovPsuv