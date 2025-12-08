Rander Peña: 65 ciudades de EEUU rechazan doctrina Monroe de Trump hacia el Caribe

«Más de 65 ciudades vieron protestas hoy contra la escalada de guerra de Trump en Venezuela. El viernes, la administración declaró oficialmente la Doctrina neocolonial Monroe como su política guía hacia América Latina y el Caribe», así lo exaltó el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Rander Peña.

Con la consigna «¡Detengamos la guerra antes de que empiece!», miles de ciudadanos norteamericanos se manifiestaron este sábado en las calles para oponerse a los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, de agredir y amenazar militarmente a Venezuela.

La movilización, promovida por una extensa alianza de organizaciones progresistas, sostiene que la administración republicana «estaría cometiendo los mismos errores del pasado» si justifica una eventual intervención con acusaciones infundadas sobre narcotráfico.

Por su parte, el canciller de la República, Yván Gil, en la mañana de domingo, a través de sus redes sociales, afirmó que «ni siquiera el pueblo estadounidense respalda una guerra sin sentido que solo persigue un cambio de régimen y la continuación de la infame Doctrina Monroe».

F/VTV