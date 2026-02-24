Rander Peña es designado como Viceministro para Comunicación Internacional

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este lunes el nombramiento de Rander Peña como nuevo Viceministro para Comunicación Internacional, con el objetivo de fortalecer la presencia informativa del país en el ámbito global.

La mandataria encargada expresó su plena confianza en el funcionario, señalando que su gestión estará respaldada por una amplia trayectoria en la administración pública. «Sé que, con su experiencia y capacidades demostradas, llevará la verdad de Venezuela ante los pueblos», afirmó Rodríguez al formalizar la designación.

Peña asume este despacho con la misión estratégica de dinamizar la difusión de la realidad nacional en el extranjero y contrarrestar las narrativas externas sobre el Estado venezolano. Asimismo, la Presidenta encargada aprovechó la oportunidad para reconocer la labor saliente de Camilla Fabri de Saab, a quien le agradeció por su desempeño y compromiso al frente de dicho viceministerio durante su gestión.

Con este movimiento, el Ejecutivo Nacional busca optimizar sus canales de comunicación exterior y consolidar un discurso soberano en las plataformas internacionales.

F/YVKE