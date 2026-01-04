Rander Peña: El enemigo intentó intimidar, pero fortaleció nuestra convicción de lucha

El viceministro para América Latina y secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Rander Peña, condenó la agresión criminal por parte de Estados Unidos contra Venezuela, ocurrida en la madrugada del sábado, cuando un estruendo sacudió la ciudad de Caracas y generó alarma en la población y destacó que lo vivido por los venezolanos fue un ataque que buscaba intimidar y desmoralizar al pueblo, pero que, por el contrario, se ha transformado en fuerza y unidad.

“Lo que vimos y sentimos esa madrugada nos despertó con un estruendo que cubrió toda Caracas. El enemigo pretendió intimidarnos, pero lo que hicieron fue despertar aún más nuestra convicción de lucha”, expresó.

El viceministro enfatizó que la movilización permanente es la respuesta del pueblo venezolano frente a las agresiones, y que la exigencia principal es la liberación inmediata e incondicional del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama Cilia Flores.

Asimismo, Peña destacó que el pueblo venezolano ha recibido señales de fortaleza y constancia por parte del presidente Maduro, quien reafirmó su compromiso de mantenerse junto a la nación en estos momentos difíciles.

“El pueblo se levanta con Nicolás Maduro y desde aquí le decimos: Maduro aguanta, que el pueblo te rescata”, reiteró Peña, al subrayar la confianza en la capacidad del pueblo para defender el proyecto bolivariano.

El viceministro recordó que el legado del Comandante Hugo Chávez y la dirección colectiva impulsada por Nicolás Maduro son pilares fundamentales para sostener la lucha y garantizar la continuidad del proyecto bolivariano.

Finalmente, Peña hizo un llamado a la unidad y a la movilización constante:

“Nuestro deber es proteger lo más sagrado que tenemos: el proyecto bolivariano. El enemigo cree que puede desmoronarlo, pero se equivoca. El proyecto no depende de un solo hombre, depende de cada uno de nosotros”.

T y F/ VTV