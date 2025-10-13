Rander Peña: Ninguna presión mediática impedirá que Venezuela cumpla con la defensa de su soberanía

El secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Rander Peña, rechazó contundentemente el comunicado emitido por el viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo, donde expone la supuesta “situación humanitaria de al menos 40 colombianos privados de la libertad en territorio venezolano”, y aseguró que Venezuela no cede a presiones mediáticas en la defensa plena de su soberanía.

La declaración la efectuó Peña por medio de su canal de Telegram, donde hizo público el comunicado colombiano y respondió que en Venezuela «existen personas procesadas por la justicia venezolana, en su mayoría vinculadas a estructuras paramilitares que ingresaron al país con fines violentos, y frente a ello el Estado ha actuado con la firmeza que exige la ley y el deber de preservar la paz”.

En su declaración, Peña fue contundente: «vicecanciller Jaramillo, le afirmo que Venezuela es un Estado fuerte, que protege a sus ciudadanos y a la República frente a cualquier intento de desestabilización».

«El Estado ha actuado con la firmeza que exige la ley y el deber de preservar la paz. Ninguna presión mediática impedirá que Venezuela cumpla con su obligación de defender su soberanía», sentenció Peña.

El también viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana, criticó el manejo diplomático de Bogotá, y aconsejó al viceministro Jaramillo «evitar caer en la ‘diplomacia de micrófonos’ que tanto daña las relaciones entre nuestros países» y alegó que este tipo de acciones busca dividir a las naciones bajo ataque del «imperio del norte».

Peña aseveró que si bien Venezuela no inicia hostilidades, tampoco permitirá ser objeto de agresión. “Defender la República con firmeza no es una opción: es un deber histórico”, concluyó.

F/VTV