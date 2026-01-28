Ratifican paralización preventiva a construcción adyacente al Cerro Venezuela en Barcelona

Tras comprobar daños en la infraestructura de un conjunto residencial, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo en el estado Anzoátegui, ratificó la medida de paralización preventiva en construcción de obras civiles situada el sector Colinas del Neverí en la ciudad de Barcelona.

De acuerdo con el reporte emitido por la Coordinación de Fiscalización y Control de Impactos Ambientales en la inspección realizada este lunes 26 de enero, se pudo evidenciar que, durante la ejecución de maniobras para conformar la nueva edificación, se incumplieron aspectos técnicos ambientales, lo que terminó causando impactos al conjunto residencial vecino.

El director del despacho ecosocialista en la entidad, Yamil Saleh, detalló que el equipo técnico contabilizó perjuicios en el muro perimetral construido con gaviones y el colapso de la rampa de acceso del conjunto habitacional.

«Es importante destacar, que ambas locaciones se encuentran aledañas al Cerro Venezuela, que es una formación geológica constituida por minerales no metálicos como areniscas, lutitas y conglomerados, materiales que lo hacen vulnerable a la ocurrencia de deslizamientos de tierra», afirmó.

Saleh indicó que la compañía responsable de la edificación ya tiene procedimiento administrativo sancionatorio iniciado y que, mediante providencia administrativa, se le había ordenado que antes de ejecutar obras debían realizar trabajos de estabilización de taludes.

«Durante la averiguación administrativa se detectaron modificaciones al proyecto, cambios que no se notificaron ante el Ministerio para realizar la respectiva tramitación de la acreditación técnica de variables ambientales, documento que es vinculante a las variables fundamentales urbanas que otorgan las alcaldías», sostuvo.

Recalcó que, por orden ministerial, la empresa constructora sólo podrá ejecutar acciones para estabilizar taludes, replantear drenajes y estabilizar los terrenos del conjunto residencial vecino que resultaron afectados.

Asimismo, Saleh anunció que para prevenir riesgos a las infraestructuras existentes y aledañas al Cerro Venezuela, se tiene previsto establecer un encuentro con representantes del ayuntamiento barcelonés y la comunidad, con el fin de optimizar los mecanismos de evaluación y otorgamiento de variables ambientales y urbanas en esa zona.

F/Prensa MinEcosocialismo