Reactivada planta de asfalto de Girardot en Aragua

La planta de asfalto del municipio Girardot del estado Aragua opera al 100% de su capacidad tras la reparación completa de la caldera en la que se registró un incendio hace dos semanas, lo que permitirá reactivar desde el próximo jueves los trabajos de asfaltado en el centro de la ciudad y Choroní, anunció el alcalde, Rafael Morales.

El mandatario municipal supervisó las labores de recuperación realizadas por el equipo técnico que trabajó «día y noche» para reparar el daño causado por un cortocircuito. «La caldera es el corazón de la asfaltadora, ya que se encarga de calentar todo el líquido asfáltico», explicó Morales en las instalaciones.

Aunque el incidente generó un retraso de 15 días en la planificación original, Morales confirmó que cuentan con «líquido, agregado y materia prima para la fabricación del asfalto». La inversión en la reparación total de la caldera permitirá que la planta opere «como nueva» y retome su capacidad productiva completa.

En ese sentido, destacó el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez, quien proporcionó recursos para impulsar el plan de asfaltado en la ciudad. «Vamos a arrancar con mucha fuerza el asfaltado a partir del lunes de la semana que viene en Choroní, el centro y los distintos puntos que tenemos levantados», anunció el mandatario municipal.

Estas acciones se enmarcan en la segunda transformación «Ciudades más Humanas» impulsada por el Gobierno nacional.

F/Prensa Alcaldía de Girardot