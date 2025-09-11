Reactivan Red Popular de Distribución de Alimentos en Maracay

La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el ministro de Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, a través de un pase satelital con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reactivaron este miércoles una red de distribución y comercialización de alimentos en la parroquia Joaquín Crespo del municipio Girardot, dentro de la Comuna Robinsoniana.

La regente regional explicó que esta reapertura es resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Alimentación, la Gobernación, la Alcaldía y el Poder Popular. La iniciativa, que busca fortalecer la economía local y la soberanía alimentaria, detalló que forma parte de un plan estratégico enmarcado en el Primera Transformación del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones.

«La producción nacional está pujando cada vez más. Aquí tenemos los alimentos que produce el Ministerio de Alimentación de nuestro país», señaló la gobernadora, quien además mencionó que está trabajando en la reorganización de las regiones productivas de Aragua para aportar al Producto Interno Bruto. En este sentido, mencionó que el sur de la entidad posee un gran potencial para la producción agrícola. La meta es tener 18 espacios tipo Mercado productivos en la región antes de que finalice el año, de los cuales 16 ya se encuentran activos. No obstante, se está evaluando la posibilidad de crear espacios más pequeños para facilitar el acceso a los alimentos en los barrios. Por su parte, el ministro Prado expresó su felicidad por la recuperación total del Mercado, que fue rehabilitado al 100%.

T y F/Prensa Presidencial