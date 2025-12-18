Reactivan ruta de TransMiranda en El Chorrito para favorecer a más de 1.500 familias

La ruta de TransMiranda en el sector El Chorrito, del municipio Guaicaipuro, en el estado Bolivariano de Miranda, fue reactivada como parte del plan de recuperación de la flota y rutas de transporte público que se ejecuta en la entidad.

La gestión se concretó con la entrega de un autobús totalmente rehabilitado, lo que permitirá mejorar la movilidad de más de 1.500 familias de esta zona de los altos mirandinos, facilitando su traslado diario y fortaleciendo el acceso al transporte público.

El secretario de Transporte del estado Miranda y presidente de TransMiranda, José Gregorio Alvarado, informó que la unidad fue recuperada siguiendo las orientaciones del gobernador Elio Serrano, como parte del despliegue permanente que se mantiene en todo el territorio regional. “Esta ruta vuelve a estar al servicio del pueblo, recuperando una vía de movilidad fundamental para el bienestar de los vecinos. Nos mantenemos trabajando con compromiso y presencia en cada comunidad para garantizar soluciones reales”, señaló.

La acción se suma a la gestión que impulsa la Gobernación de Miranda para optimizar el sistema de transporte público, fortalecer la movilidad urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes, en articulación con las comunidades y las distintas instancias de la entidad.

F/Gobernación de Miranda