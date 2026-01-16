Realiza el pago del ISLR de forma ágil y protegida mediante BDTenLínea

Con el objetivo de agilizar los compromisos tributarios del periodo 2026, el Banco Digital de los Trabajadores (BDT) ha dispuesto su plataforma tecnológica para facilitar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR). Este servicio, diseñado tanto para contribuyentes personales como para gestiones de terceros, garantiza un proceso rápido, seguro y totalmente digital a través del canal BDTenLínea.

Guía para la liquidación del tributo

Para concretar el trámite, el usuario debe seguir estos pasos en la plataforma:

Acceder al portal oficial www.bdt.com.ve.

Seleccionar la ruta Pagos > SENIAT.

Elegir el tipo de tributo o tasa aduanera a cancelar.

Definir la modalidad de pago, con la opción de liquidar el monto total o realizar pagos fraccionados, de acuerdo con la declaración previamente registrada ante el ente recaudador.

Ventajas y control administrativo

El sistema del BDT destaca por ofrecer comodidad y un respaldo sólido a sus clientes, permitiendo la consulta y descarga de comprobantes digitales en cualquier momento. Esta funcionalidad asegura que el contribuyente mantenga un control estricto sobre sus finanzas y obligaciones legales.

Importancia del cumplimiento fiscal

La institución recuerda a la ciudadanía la importancia de mantenerse al día con el calendario fiscal. El cumplimiento de esta obligación es un requisito indispensable para la gestión de diversos trámites administrativos y operaciones bancarias futuras. El BDT reafirma así su compromiso de poner la eficiencia transaccional al alcance de un clic.

F/YVKE