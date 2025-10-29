Realizan caracterización en ecosistemas marinos de Anzoátegui para erradicar coral invasor

Con el propósito de validar científicamente los diferentes métodos de control para erradicar la especie exótica del coral blando, Unomia stolonifera en la playa Conoma, ubicada en el estado Anzoátegui, el Gobierno Bolivariano, conjuntamente con investigadores venezolanos, realiza una caracterización de los distintos ecosistema marinos.

El integrante de la Fundación Pilares Marinos, Jesús Alvarado, explicó que dentro de la planificación de la agenda científica y tecnológica para mitigar el coral invasor se encuentra la caracterización con la intención «de identificar cuáles son las especies predominante dentro del área a sanear».

La metodología, sostuvo, es la extracción manual y la utilización de la luz UV de control, «con la intención de poder esterilizar las áreas» y así evitar la reaparición del coral.

La científica de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Carol Lárez, para la caracterización se aplicará un protocolo, con el Instituto Oceanogáfico de Venezuela, para aplicar el extracto natural de hojas de especies exótica invasora azadirachta indica (neem).

Al hacer las prácticas de laboratorio, «se corroboró que este extracto podía causar la mortalidad del coral en menor tiempo», puntualizó Lárez.

La científica de la Universidad de Oriente, Sinatra Salazar, indicó que también aplicarán los mantos plásticos, negros, que capturan al organismo y en cinco días se eliminan los corales por la falta de oxígeno, de corrientes y el estrés.

Como parte del plan, se evaluará la efectividad de los métodos de control mecánico, bioquímicos y químicos propuestos por los investigadores. Además, se establecerán procedimientos replicables en la muestras del coral blando, que garanticen la bioseguridad del ecosistema marino.

La agenda científica y tecnológica de trabajo para mitigar el coral está encabezada por los ministerios para la Ciencia y la Tecnología (Mincyt), para Ecosocialismo (Minec), la Fundación Pilares Marinos, universidades, comunidades y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El Gobierno Nacional a través de la comunidad científica venezolana se une para proteger, controlar y erradicar la Unomia stolonifera con el fin de proteger la biodiversidad.

F/Mincyt