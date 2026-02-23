Realizan Jornada de Atención Integral Comunitaria en Cojedes

Un total de 780 personas fueron beneficiadas en las Jornadas de Atención Integral Comunitaria en Salud, realizadas de manera simultánea en los municipios Ricaurte y Girardot del estado Cojedes, este viernes 20 y sábado 21 de febrero.

Durante este despliegue se ofrecieron diversos servicios de atención primaria, lo que permitió realizar 3 mil 225 consultas por parte del equipo médico del Sistema Público Nacional de Salud, bajo la supervisión de la Autoridad Única de Salud, Dr. Manuel Rodríguez.

En cumplimiento de las políticas de protección social establecidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, a través de la Autoridad Única de Salud de la entidad a cargo de Manuel Rodríguez, se llevó a cabo el abordaje médico asistencial en la comunas Simón Bolívar, Luchadores por la Patria y El Amparo.

Igualmente, se desplegaron puntos de inmunización, donde se aplicaron más de 100 dosis de vacunas a adultos, niños, niñas y adolescentes, así como la distribución de 30 mil 80 unidosis de medicamentos completamente gratuitos.

Los beneficiarios expresaron su profundo agradecimiento al Gobierno Bolivariano por la organización de estas jornadas, que además de ofrecer servicios esenciales, incluyen actividades recreativas y culturales, así como la venta de alimentos a bajo costo, gracias a la colaboración de las Misiones y Grandes Misiones dedicadas al bienestar del pueblo.

Los resultados de estas acciones son fruto del pueblo organizado, junto a las instituciones del Gobierno Nacional, con el objetivo de garantizar la suprema felicidad a la población, enmarcada en el Plan de la Patria y las 7T, específicamente en relación con la Cuarta Transformación Social.