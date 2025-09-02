Realizan mantenimiento en líneas de transmisión de Monagas para elevar capacidad del servicio

Con el propósito de elevar la capacidad del servicio eléctrico en el estado Monagas, el equipo técnico de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) ejecutó mantenimiento a las torres asociadas a la línea de transmisión Jusepín-Cerro Azul a 115kV.

Entre las labores ejecutadas se encuentran la reposición de perfiles y la soldadura de equipos estratégicos, necesarios para los procesos de transmisión.

La rehabilitación de la infraestructura eléctrica se realiza para proteger el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y contribuir a la estabilidad del servicio en el oriente venezolano.

El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. a través de CORPOELEC, continúan concentrando esfuerzos en la mejora progresiva del SEN con el objetivo de ofrecer un servicio eléctrico continuo, confiable y eficiente a los venezolanos.

F/Prensa MPPEE-CORPOELEC