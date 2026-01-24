Realizan recorrido técnico para avanzar en labores de rehabilitación tras fuertes lluvias en Mérida

Con el propósito de avanzar en acciones y atender a la población merideña afectada por las fuertes lluvias, autoridades de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios (VSOPS), realizaron un recorrido técnico en esta región andina.

La comisión gubernamental, liderada por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, se trasladó junto a un equipo multidisciplinario a la carretera Trasandina, municipio Rangel, para supervisar el avance de las obras de ingeniería en el eje carretero Mérida–Mucuchíes.

Acompañado por el gobernador de Mérida, Arnaldo Sánchez, el ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Servicios, Juan Ramírez y el ministro del Poder Popular para el Transporte, Aníbal Coronado, se hizo un recorrido por todo el sector.

Asimismo, fueron inspeccionadas las labores de construcción de viviendas que se ejecutan este tramo de la entidad. Tras la evaluación,

El Gobierno nacional activó un plan de respuesta inmediata para la mitigación de riesgos en las zonas afectadas.

Prensa MPPEE-CORPOELEC