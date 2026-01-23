Realizan trabajos de rehabilitación de la Estación de Bombeo «Los Olivos» en Falcón

El vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, inspeccionó este jueves los trabajos de rehabilitación de la Estación de Bombeo «Los Olivos», ubicada en el municipio Carirubana del estado Falcón.

En compañía del ministro del Poder Popular para la Atención de las Aguas, Carlos Mast, y el gobernador de la entidad, Víctor Clark, recorrió los espacios de esta infraestructura que responde a la activación de la segunda transformación del Plan de las 7 Transformaciones: Ciudades Humanas para el Buen Vivir, Servicios Públicos e Infraestructura.

«Estamos en Falcón, inspeccionando esta maravillosa obra que nos va a proporcionar grandes soluciones para el sistema de bombeo de agua para todo el estado Falcón, específicamente en tres municipios: Carirubana, Falcón y Los Taques, y esto va a tener un beneficio para 500 mil habitantes», informó Márquez.

El Vicepresidente Sectorial destacó que el Gobierno Bolivariano cuenta con un plan, recursos e inversión para ejecutar las obras que el pueblo necesita.

Durante la supervisión, el ministro Márquez estaba acompañado por el ministro del Poder Popular para la Atención de las Aguas, Carlos Mast que explicó que durante la ejecución de los trabajos se han instalado “tres equipos totalmente nuevos de 2.500 HP, y eso nos va a permitir mejorar el abastecimiento a todas las comunidades” de los tres municipios.

Sumado a esta obra central, el gobernador Víctor Clark anunció la activación de 12 estaciones adicionales, que estarán monitoreadas por las Mesas Técnicas de Agua de la región occidental, fortaleciendo la gestión comunitaria.

T/CO con información del MPPEE