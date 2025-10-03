Realizaran Ejercicio Especial Organizativo Popular-Militar para el 4 de octubre

El presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro, anunció la realización de un ejercicio nacional este sábado 4 de octubre, enfocado en fortalecer la organización y coordinación de los mecanismos de defensa del país.

Durante una actividad en la Comuna «Era Bicentenaria», ubicada en la parroquia El Junquito de Caracas, el mandatario explicó que se trata de una jornada de verificación de mando, conducción y comunicaciones, sin movilización de armamento. El objetivo, según indicó, es optimizar la capacidad operativa de la FANB y la Milicia Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional.

“Este ejercicio no implica despliegue militar, sino una revisión integral de nuestras estructuras de defensa. Venezuela merece respeto, y por eso nos preparamos con disciplina y unidad”, expresó Maduro.

La actividad abarcará las Áreas de Defensa Integral (ADI) en los 335 municipios del país, así como las Unidades Comunales Milicianas (UCM), recientemente activadas en más de 5.300 puntos estratégicos. También se integrarán las 15.751 Bases Populares de Defensa Integral (BPDI), consolidando un esfuerzo conjunto entre las fuerzas armadas y las comunidades organizadas.

Este ejercicio busca reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, promoviendo la cohesión entre los niveles de mando nacional y regional, y reafirmando el compromiso del Estado con la soberanía y la paz.

