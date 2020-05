Rechazan en Brasil a la actriz Regina Duarte como secretaria de Cultura

Un grupo de 512 artistas, intelectuales, periodistas y promotores culturales firmó un manifiesto de repudio a la postura de ayer de la actriz Regina Duarte como secretaria de Cultura del gobierno de Jair Bolsonaro.

“Como artistas, intelectuales y productores culturales, formamos la mayoría que repudia las palabras y actitudes de Regina Duarte como secretaria de Cultura”, indica la declaración citada por el portal de noticias G1.

Precisa el texto: “Formamos parte de la mayoría que no acepta los reiterados ataques al arte, la ciencia y la prensa, y que no admite la destrucción del sector cultural ni ninguna amenaza a la libertad de expresión. No nos representa”, recalca.

“Somos artistas brasileños y formamos parte de la mayoría de los ciudadanos que defienden la democracia y apoyan la independencia de las instituciones para hacer cumplir la Constitución de 1988”, señala un extracto del comunicado, firmado por artistas como Caetano Veloso, Adriana Esteves, Chico Buarque y Marcelo Tas.

La ira del grupo emergió tras una entrevista concedida el jueves por Duarte a CNN Brasil en la que minimizó las torturas, la represión y asesinatos durante la dictadura militar (1964-1985) y cuestionó la cobertura de la prensa sobre la pandemia de Covid-19.

El 4 de marzo la protagonista de la archiconocida telenovela Malú mujer asumió el cargo en medio de duros cuestionamientos por su ciego apoyo a Bolsonaro. La Secretaría de Cultura heredó las actividades del antiguo Ministerio de Cultura, disuelto por el jefe del Estado.

El gabinete estaba sin mando desde el 17 de enero, cuando el exsecretario Roberto Alvim fue despedido por el Mandatario ultraderechista. Alvim cayó después de la repercusión negativa de un video con un discurso en el que utilizó frases similares a las emitidas en 1933 por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda en el Gobierno de Adolf Hitler en la Alemania nazi.

Hija de un teniente retirado del Ejército, Duarte debutó en la televisión en 1965 a la edad de 18 años en la telenovela Deusa vencida.

Desde entonces dio vida a papeles destacados en el teledrama brasileño. En total, participó en 31 telenovelas, ocho especiales y cientos de episodios en series y miniseries en Globo TV.

La aceptación de la actriz resulta controvertida en el ambiente artístico por su perfil, que se asocia a la defensa de agendas conservadoras en la política y medidas neoliberales en la economía.

