Recolectan semillas de mangle rojo en La Restinga para Plan Nacional de Reforestación

El ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Alfred Nazareth Ñáñez, encabezó este martes una jornada de recolección de semillas de mangle rojo (Rhizophora mangle) en el Parque Nacional Laguna de La Restinga, como parte del plan nacional para fortalecer los viveros institucionales y comunitarios.

La actividad, que incluyó una visita al vivero “Dr. Oswaldo Barbera”, contó con la participación de la directora regional del ministerio, Lilibeth Fernández, autoridades del Instituto Nacional de Parques (Inparques), miembros del Cuerpo Civil de Guardaparques y representantes del Poder Popular organizado.

Ñáñez explicó que esta iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para promover la conservación de los ecosistemas costeros y la restauración de cuencas hidrográficas.

“Hemos venido a conocer de primera mano esta experiencia y a demostrar que es posible compatibilizar el turismo, el desarrollo económico y la protección de nuestro patrimonio natural”, afirmó el Ministro.

Asimismo, invitó a la población a sumarse a la creación de viveros en espacios urbanos y familiares. “Cada semilla que germina en un balcón, patio o terraza es un paso hacia la recuperación ambiental del país”, destacó.

El titular del Ecosocialismo anunció que a partir de mayo comenzará una gran jornada nacional de plantación, con el objetivo de establecer 10 millones de árboles de especies frutales, medicinales, ornamentales y forestales. “Esta reforestación responde a un cambio de conciencia, a un nuevo modelo de relación con la naturaleza”, sostuvo.

Por su parte, la guardaparque Cruz Elena Hernández, con 24 años de servicio en Inparques, detalló el proceso de germinación que se realiza en el vivero institucional. “Actualmente procesamos 15 mil semillas y proyectamos llegar a 30 mil, para contribuir a la recuperación de áreas degradadas en otras regiones”, explicó.

Hernández recalcó la importancia vital de los manglares: “Sin estos ecosistemas, la vida en las costas se vería gravemente afectada”. Agregó que las plántulas de mangle rojo estarán listas para su trasplante en un plazo de un mes y medio, cuando alcancen aproximadamente cinco centímetros de altura.

La jornada refuerza el compromiso del Gobierno Nacional, con la restauración ecológica y la participación comunitaria en la defensa de la biodiversidad.

F/Prensa MinEcosocialismo