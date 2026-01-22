Reconocen compromiso de 150 expertos forenses del Senamecf tras ataques del 3E

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) otorgó, este miércoles, 150 reconocimientos especiales a los funcionarios que aseguraron la operatividad de la institución tras las agresiones sufridas por la nación el pasado 3 de enero. El acto sirvió para honrar la capacidad de respuesta de quienes mantuvieron la integridad de los servicios forenses en un contexto de alta complejidad.

La ceremonia fue presidida por el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, M/G Danny Ferrer Sandrea, y la directora general del organismo, C/G Lissett Moreno. Ambas autoridades destacaron la entereza y el rigor profesional exhibidos por el talento humano del Senamecf, subrayando que su desempeño fue fundamental ante las circunstancias excepcionales que atravesó el país.

En su intervención, el viceministro Ferrer Sandrea describió la jornada como un acto de profunda carga emotiva, enfatizando que la institución se mantiene firme en el cumplimiento de los mandatos constitucionales para preservar la gobernanza y la paz nacional.

Asimismo, el alto oficial rechazó los intentos de desestabilización externa y exaltó el compromiso de los equipos operativos que brindaron atención inmediata y humana a los familiares de las víctimas, desde el inicio de la contingencia.

Por su parte, la directora general del Senamecf precisó que los condecorados cumplieron con los más altos estándares de respuesta técnica exigidos por la República, por lo que expresó que este reconocimiento no solo premia la excelencia profesional, sino que reafirma la lealtad institucional y la vocación de servicio de los expertos forenses en momentos críticos.

El evento sirvió para demostrar la consolidación de un modelo de investigación penal ético, orientado a la búsqueda de la verdad y al fortalecimiento del sistema de justicia venezolano.

