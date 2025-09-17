Rectora de la Universidad de Carabobo: Es imperativo defender la verdad de Venezuela

“Creo que hoy es imperativo hacer un llamado sincero a la reconciliación en defensa de la verdad”, expresó este martes la rectora de la Universidad de Carabobo (UC), Jessy Divo de Romero, al participar en nombre de las instituciones de educación universitaria en la instalación del Consejo Nacional para la Soberanía y la Paz, en Caracas, acto al que fue invitado especial el presidente Nicolás Maduro Moros.

La alta autoridad universitaria carabobeña llamó a la unificación nacional para mantener la paz y por la defensa nacional, que se ve vulnerada por las amenazas militares del gobierno imperial norteamericano, al destacar esta vía como la única para evitar problemas mayores que afecten a Venezuela y a su población.

Asimismo, recalcó que mediante el diálogo es que Venezuela podrá arreglar sus diferencias con el mundo, pero generándolo entre las venezolanas y los venezolanos.

“Siempre digo que la universidad es una institución plural, en donde está la diversidad del pensamiento que defendemos, en donde debe haber la tolerancia por la opinión disidente”, ejemplarizó, al considerar que no es tarea fácil conciliar o reconciliar, pero es el único camino para enfrentar juntos la amenaza extranjera.

“Venezuela es una nación con una profunda conciencia democrática y un deseo sincero de generar oportunidades para todos. Sin embargo, en la construcción de ese futuro no se puede dar sobre la base de la confrontación, es sobre la base del entendimiento y creo que estamos todos convocados a velar por la paz”, manifestó.

Consideró que, en este momento, todos estamos convocados a la razón, el entendimiento y el conocimiento, y con el conocimiento se puede efectivamente seguir construyendo puente, los puentes necesarios para reencontrarnos como sociedad.

“Yo siento que ese camino a la reconciliación es muy complejo, pero sin duda el único que nos va a permitir avanzar, y por eso, en tiempos de incertidumbre, la academia, los universitarios, todos los intelectuales de este país, todos los que formamos en la universidad profesionales en la búsqueda constante, tenemos un rol fundamental y es buscar un encuentro, ese punto de encuentro en este momento que es nuestra amada Venezuela”.

