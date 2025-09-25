Recuperación de la UCV alcanza más del 90 % de avance

La Comisión Presidencial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela (UCV) informó que los trabajos de restauración de la Ciudad Universitaria presentan un avance superior al 90 %, lo que garantiza la preservación de este patrimonio cultural reconocido por la Unesco.

Francisco Garcés, responsable de la comisión, explicó que desde julio de 2021 se han intervenido más de 290 mil metros cuadrados, abarcando tanto espacios académicos como administrativos, deportivos y culturales. El esfuerzo ha permitido resaltar el valor arquitectónico, histórico y paisajístico de la casa de estudios.

En total, se han rehabilitado 48 edificios de docencia, servicios y cultura, junto con cientos de salones, laboratorios, oficinas y consultorios. También se recuperaron auditorios, anfiteatros, canchas deportivas, gimnasios y quirófanos, además de importantes obras de arte que forman parte del conjunto universitario.

Las labores incluyeron mantenimiento integral, poda y saneamiento de áreas verdes, iluminación de pasillos y espacios abiertos, así como mejoras en la infraestructura de servicios. Con estos avances, la UCV consolida su proceso de recuperación como símbolo del patrimonio académico y cultural del país.

T/CO