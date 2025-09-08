Recuperan estadio de sóftbol «La Guaca» en San Rafael de Onoto en Portuguesa

El estadio de sóftbol Rafael “La Guaca” Muñoz, en San Rafael de Onoto, fue renovado para devolverle su antiguo esplendor, a través del plan “Una Cancha Para Todos”, impulsado por el Gobierno nacional, reseñó el gobernador Primitivo Cedeño en su cuenta de la red social Instagram.

La obra ya muestra importantes avances, entre los que se encuentra la instalación de un moderno sistema de iluminación de 36.000 vatios que resaltará el campo de juego durante la noche.

Asimismo, el gobernador inspeccionó las mejoras y resaltó que el estadio se convertirá en un punto de encuentro para el deporte y la cultura.

Los trabajos han incluido una rehabilitación integral, con la ampliación del techo, la restauración de tribunas, el acondicionamiento de los baños y el refuerzo de las estructuras metálicas, todo bajo estrictos criterios de calidad. Actualmente, los esfuerzos se concentran en la construcción del estacionamiento y una nueva vía de acceso de 120 metros para mejorar el tránsito.

Con cada avance, la comunidad se muestra optimista ante la pronta reapertura de este espacio, que es considerado un símbolo de esperanza, deporte y convivencia en Portuguesa.

F/VTV