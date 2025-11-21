Recuperan más de mil canchas deportivas para la prevención de vicios en la juventud

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, durante la inauguración del Centro de Formación Técnico Táctico en el estado Portuguesa, informó que el Gobierno bolivariano ha recuperado más de mil canchas en el país, a través del programa “Mi cancha Bonita” lo que representa un compromiso con el desarrollo integral de la juventud venezolana.

En este sentido, explicó que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), está comprometido con la juventud e indicó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, está al tanto de la ejecución de este plan social.

Asimismo, señaló que los jóvenes, en el marco de sus proyectos, presentaron diversas propuestas y votaron por una de ellas, mientras que las demás están siendo ejecutadas por el gobierno local y regional, con el propósito de dar respuesta directa a la voluntad popular expresada por la juventud del país. “Nosotros nos comprometimos a que todo lo relacionado con canchas no iba a quedar sin atención”, afirmó.

“Tenemos más de mil 500 proyectos que ya iniciaron su primera fase de ejecución, la idea es que los muchachos y muchachas de los barrios, de las comunidades y de los pueblos realicen deporte o cultura”, dijo.

Finalmente, esta iniciativa se enmarca en una política de prevención social que busca activamente alejar a la juventud de cualquier tipo de vicios de la droga.

F/Prensa Mpprijp