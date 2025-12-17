Red de intelectuales y artistas rechazan bloqueo naval de EEUU contra Venezuela

La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH) rechazó el martes el bloqueo marítimo de Estados Unidos contra Venezuela.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la REDH lanzó un comunicado: “Una nueva declaración de Donald Trump, a través de la cual ordena ‘un bloqueo total y completo contra todos los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela’, nos demuestra que el mundo se encuentra ante una lógica de Estado criminal y sin escrúpulos por parte del gobierno de Donald Trump”.

La institución dejó claro que el imperialismo “busca ejercer el poder sin límites ni consideración por el derecho internacional, la diplomacia o la soberanía de otros pueblos. Se trata de una imposición arbitraria que ya ni siquiera intenta disfrazar sus acciones de piratería”.

“Con un desprecio abierto por la humanidad y por las normas de convivencia internacional, estas acciones revelan sin ambigüedad la intención de saquear el petróleo venezolano, llegando incluso al extremo de denominarlo en la declaración como ‘SU’ petróleo y alegando la absurda y falsa excusa de recuperarlo”, agregó.

“Este discurso no solo desnuda la voracidad imperial, sino que expone la peligrosidad de un liderazgo que pretende justificar el despojo con argumentos inverosímiles”, subrayó.

La Red de Intelectuales, Artistas, y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad comunicó que conserva la postura de denuncia ante la comunidad internacional de dichas acciones, las cuales podrían provocar un conflicto bélico en la región.

Asimismo, enfatizó que “como en cada incursión guerrerista del imperialismo, dejará un escenario que les resultará incontrolable, y con consecuencias nefastas para todo el planeta”.

Por otra parte, instó a los pueblos libres del mundo “a exigir sin demora la neutralización de este enemigo común de la paz y la justicia. Nuestros esfuerzos hoy deben resultar en el fin de la impunidad con la que los Estados Unidos se ha manejado en los últimos 150 años”.

“Enviamos al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano un mensaje de solidaridad. Tengan la certeza de nuestro apoyo irreductible y el reconocimiento a la valentía y determinación con la que defienden a toda la humanidad del imperio más salvaje de la historia”, añadió el comunicado.