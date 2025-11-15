Red en Defensa de la Humanidad exige cese de amenaza militar de EE.UU. en el Caribe

La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad divulgó un llamado urgente para detener una inminente y peligrosa puesta en marcha de la llamada «Operación Lanza del Sur» por parte del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), que se desarrolla en el mar Caribe y muy cerca de las costas de Venezuela.

“Evitemos que desencadenen una masacre en la nación suramericana como lo han hecho en Gaza o, incluso, una guerra civil como en el caso de Siria”, expusieron en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Exijamos el retiro inmediato del despliegue militar”, instaron ante los gobiernos y organismos multilaterales, para detener lo que calificaron como “locura bélica que puede poner al mundo al borde de una guerra mundial”.

A continuación, el texto del comunicado:

RED DE INTELECTUALES Y ARTISTAS EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD

Llamado urgente de la Red en Defensa de la Humanidad

Ante la inminente y peligrosa puesta en marcha de la «Operación Lanza del Sur” por parte del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), que se desarrolla en el mar Caribe y muy cerca delas costas de Venezuela, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad exige que:

Condenemos y alertemos a la comunidad internacional sobre la nueva escalada por parte del Gobierno de EE.UU. con el envío del portaaviones Gerald R. Ford que se une a las fuerzas bélicas ya presentes, anunciando la puesta en acción del Plan ‘Operación Lanza del Sur’ con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

Evitemos que esta escalada militar pueda convertirse en una confrontación militar contra la República Bolivariana de Venezuela, lo que traería consigo una masacre y desestabilización geopolítica en el continente americano y en el mundo.

Expongamos claramente los verdaderos intereses de la guerra cognitiva por parte del imperio estadounidense, los cuales pretenden desestabilizar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, generar un escenario de justificación del uso de la fuerza militar para imponer un cambio de gobierno en el país bolivariano, alterar la correlación de fuerzas en la región y apoderarse sin miramientos de sus inmensos recursos naturales.

Evitemos que desencadenen una masacre en la nación suramericana como lo han hecho en Gaza o, incluso, una guerra civil como en el caso de Siria.

Exijamos el retiro inmediato del despliegue militar.

Llamemos a los gobiernos y los organismos multilaterales a detener esta locura bélica que puede poner al mundo al borde de una guerra mundial.

Apoyemos al pueblo venezolano en su legítimo derecho de prepararse para resistir una agresión militar y poder continuar trabajando en la construcción de una Patria Grande.

Defendamos el respeto al derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la preservación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz,

14 de noviembre de 2025

T y F/ VTV