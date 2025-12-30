REDI Los Andes garantiza seguridad ciudadana con operaciones de gran impacto en 2025

Durante el año 2025, los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Andes han garantizado la soberanía, seguridad y tranquilidad del pueblo, en perfecta articulación militar-policial, mediante diversas operaciones de gran alcance.

El jefe de la REDI Los Andes, M/G José Gregorio Martínez Campos, informó que, a través de la Operación Cacique Murachi en el estado Táchira y la Operación Mucuchíes en Mérida, además de otras acciones en el estado Trujillo, se logró la incautación de más de dos toneladas de drogas como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, indicó que la Operación Mano de Hierro arrojó resultados contundentes en puntos de atención ciudadana, patrullajes y operativos de seguridad. De igual manera, mencionó que por medio de la Operación Zona Binacional de Paz N.º 1, destinada a expulsar del territorio a grupos delictivos, se logró la destrucción de sistemas logísticos, laboratorios, equipos e insumos empleados para la producción de estupefacientes.

“La FANB ha detectado y destruido diversas estructuras logísticas con resultados relevantes en incautaciones”, destacó Martínez Campos.

Por último, el M/G resaltó la participación activa de la REDI Los Andes en el Sistema 1×10 del Buen Gobierno, para dar respuesta oportuna a las demandas ciudadanas, además de destacar que la nación Bolivariana se mantiene inexpugnable ante cualquier ataque externo.

T/VTV