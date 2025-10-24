REDI´s rechazan propuesta de invasión militar estadounidense de la ultraderecha fascista

Las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) rechazan categóricamente el llamado a magnicidio e intervención a tierras venezolanas a través de una invasión militar de Estados Unidos, realizado por Leopoldo López: «No puede llamarse de otra manera, sino de auténticos cobardes y traidores de la patria».

El comandante de la REDI Marítima Insular Almirante José Rafael Hernández Abchi, tachó de descaro tal solicitud que es realizada por los integrantes extremistas «desde la comodidad y el lujo del continente europeo», dejando claro como un acto miserable, despreciable «promover la guerra y acabar con sus seres humanos (…) rechazando sus propias raíces y su pueblo. No aman su patria y no obedecen a los valores y principios de independencia, libertad y soberanía».

Desde Los Andes se unen al rechazo y exponen que «lo más despreciable de un ser humano es la cobardía y más aún expresada en individuos que aspiran gobernar este país. Por eso hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el pueblo de Venezuela desprecian todo acto de solicitud, de sanciones e invasiones y llega a ser ‘un ignorante del valor de la vida’ y además no permitirán jamás ‘una clase política traidora y entreguista gobernando este país’».

Por su parte activos de la REDI Oriental expresaron con absoluta firmeza y espíritu patriótico su repudio hacia la derecha fascista desestabilizadora que aspira a tomar el poder por la fuerza con la promoción de una intervención extranjera; asimismo, la división territorial militar manifestó su apoyo al presidente Nicolás Maduro.

El Comandante de la REDI Central N.º 4 M/G Jesús Villamizar exaltó que esta actitud solo puede ser catalogada como «apátrida, traidora y miserable con carácter genocida, mostrando su desconocimiento total de lo que es la guerra y sus altas consecuencias»; reflejó que solo son acciones llevadas por las ansias del poder que lo llevan a «intento de asesinar a nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, líderes políticos y militares».

Este rechazo es muestra de la perfecta fusión popular-militar-policial, en la que la Región Estratégica de Defensa Integral Capital N.º 8 se unió para repeler las declaraciones guerreristas de los miembros de la derecha extremista y fascista venezolana; y también expresar la disposición irrestricta de defensa a la nación, al presidente Nicolás Maduro y la soberanía nacional.

«Quienes soliciten sanciones, bloqueos o bombardeo contra Venezuela no pueden ser considerados venezolanos y han renunciado a los principios dejados por nuestros libertadores. Son traidores a la patria y como tales serán juzgados conforme a la constitución y las leyes de la República», así lo afirmó la REDI Guayana.

F/VTV