Referéndum Catalán pone a prueba al Gobierno de Rajoy: Contradicciones de España sobre la democracia

Las maneras de Mariano Rajoy de evitar el referendo independentista de Cataluña han dejado en evidencia al Gobierno “democrático” de España.

Para el líder del Partido Popular (PP), la consulta prevista por los independentista catalanes a celebrarse el próximo 1 de octubre es ilegal y en su afán de detener la iniciativa ha recurrido a acciones que en otras ocasiones ha cuestionado.

En julio, Rajoy fue cuestionado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por haber expresado su respaldo al plebiscito ilegal organizado por la derecha en Venezuela, pero negarse a la consulta catalana.

“Para Mariano Rajoy, es legal una consulta interna paralela a la Constitución (venezolana), pero no es legal el referendo que pide el pueblo de Cataluña para decidir su estatus ante el Estado Español“, aseveró Maduro.

“¿Y sobre qué patrón o sobre qué referencia sacas tú, Mariano Rajoy, (que) el intento del pueblo de Cataluña para hacer una jornada democrática para un referendo consultivo es ilegal?”, se preguntó el mandatario venezolano.

Ahora, el Gobierno español busca impedir la apertura de colegios, la constitución de mesas electorales, la colocación de urnas, el suministro de papeletas y el uso de programas informáticos.

También la Guardia Civil clausuró la página web referendum.cat, usada por la Generalitat para informar sobre el referendo.

“Tenemos el deber de denunciar con claridad a los responsables y a los cómplices de estos atropellos a la libertad, porque si no, solo podemos esperar más arbitrariedad y más injusticia”, dijo el jefe de Gobierno español sobre los supuestos atropellos cometidos en Venezuela. Sin embargo, a escasas dos semanas de la consulta independentista, Rajoy impulsó una medida que notificó en persona a los 947 alcaldes de Cataluña, a 75 altos cargos de la Generalitat, a los jefes de los medios públicos y de la policía local (los Mossos d’Esquadra), y a directores de escuelas de la responsabilidad penal en que incurrirían si participaran de algún modo en la preparación del referendo.

Asimismo, ordenaron el allanamiento del semanario catalán El Vallenc y imprenta llamada Indugraf.

Pero además, otras decisiones de último minuto podrían ser tomadas como ordenar cortes del suministro eléctrico o de la conexión informática.

Para Rajoy, “no se puede permitir que unas personas decidan unilateralmente pasar por encima de la Ley y hacer lo que estimen oportuno y conveniente. Eso no es posible porque eso sería entrar en la ley de la selva, cada uno quisiera hacer lo que quisiera… Si un Gobierno incumple la Ley si unos diputados incumplen la ley, pues todo el mundo estaría legitimado para eso”.

No se puede hablar de Catalunya.

Los catalanes no pueden hablar.

Los catalanes no pueden tener impresora.

España, democracia ejemplar.

